La célèbre plateforme de streaming Twitch vient d’être victime d’un piratage massif qui a divulgué des informations personnelles tel que les revenus versés aux créateurs de contenus, les projets en cours de développement, ou les outils utilisés pour améliorer la sécurité du site.

« En ce mois de la cybersécurité dont le thème est les mots de passe, la fuite sur Twitch nous rappelle à quel point ce sujet important est malheureusement d’actualité. Le code source de Twitch ayant fuité, on prévoit des heures noires pour les équipes de sécurité de Twitch qui vont faire face à un nombre d’attaques beaucoup important que d’habitude. De plus, les archives que l’on peut télécharger contiendraient nombres de données personnelles soumises au RGPD. On peut se poser la question de leur chiffrement et de leur sécurité et on peut s’attendre à ce que la CNIL s’empare du sujet. » commente Benoit Grunemwald, Expert en Cybersécurité d’ESET