Google a effectué une série d’annonces aujourd’hui, lors de son plus grand événement tenu dans la région. Ces annonces reflètent son engagement à rendre ses produits plus accessibles dans le monde arabe. Les annonces comprennent de nouvelles fonctionnalités sur Google Search, le lancement de Google Assistant dans 15 nouveaux pays, la nouvelle fonctionnalité de sécurité sur Maps et la subvention d’un million de dollars accordée à une ONG pour développer des programmes de compétences numériques en 2020.

Selon Lino Cattaruzzi, Directeur général de Google dans la région MENA : “Chaque jour, les individus au Moyen-Orient et en Afrique du Nord font appel à Google pour obtenir de l’aide. Nous avons amélioré la manière dont nos produits fonctionnent pour les arabophones, que ce soit en obtenant des réponses plus rapides sur Google Search ou en utilisant Maps pour trouver son chemin plus facilement Nous espérons que les produits et les mises à jour que nous annonçons aujourd’hui rendront Google encore plus utile, et que notre programme de compétences numériques puisse ouvrir de nouvelles opportunités pour le plus grand nombre “.

Les annonces comprennent :

Une recherche plus simple et plus rapide pour les questions les plus fréquentes en arabes – Le cinéma, la musique et les sports sont trois éléments parmi les plus recherchés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Nous affichons actuellement les réponses aux questions les plus fréquentes dans une simple fenêtre en haut de la page des résultats de recherche, afin que les utilisateurs puissent obtenir les informations plus rapidement.

Des centaines de participants, représentant des gouvernements, des chefs d’entreprise, développeurs et entrepreneurs ont assisté à l’événement ‘Google for MENA’.

Une étude menée en 2019 par la société de recherche Public First estime que 89 % de personnes aux Émirats Arabes Unis et en Arabie saoudite utilisent le moteur de recherche une fois par mois pour apprendre une nouvelle compétence, alors que 80 % des Égyptiens connectés utilisent ‘Google Search’ du fait qu’il fournit une variété de nouvelles informations qui ne sont pas disponibles à travers d’autres moyens.

