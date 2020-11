Lors de la dernière édition du prestigieux tournoi de tennis Roland-Garros, qui a eu lieu du 27 septembre au 11 octobre 2020 à Paris, OPPO a offert une opportunité unique aux jeunes joueurs de tennis de plusieurs pays qui n’ont pas pu se déplacer pour participer aux compétitions ou pour voir les matchs. La marque, leader sur le marché des smartphones dans le monde, a mis son savoir-faire 5G, via un OPPO Find X2 Pro, afin de partager avec eux une vidéo-conférence, animée par Denis Morel, Directeur général d’OPPO France et Guy Forget, 4ème joueur mondial et actuel directeur de Roland-Garros. Ensemble, ils ont répondu aux questions des jeunes espoirs révélés lors des « Roland-Garros Junior Wild Card Series by OPPO ». Les discussions ont traité notamment du déploiement innovant de la 5G dans le stade et comment la technologie continue à façonner le monde du tennis.

Suivre le tennis, en images 8K à 360°

En 2019, OPPO est devenue partenaire premium et le smartphone officiel du Grand Chelem parisien sur terre battue. Elle est également le sponsor principal de « Junior Wild Card Series ». Cette année OPPO a lancé plusieurs activations autour de l’image innovante et la 5G, dont une « Galerie de photos » qui présente les plus beaux moments de Roland-Garros, capturés par l’OPPO Find X2 Pro.

OPPO a révélé au public de Roland-Garros ses installations 5G, en partenariat avec le réseau Orange, également partenaire du tournoi, en diffusant des images en 8K tout autour des stades, ce qui a permis aux visiteurs et au public de suivre les actions au plus près, grâce à un flux vidéo multiplex 5G diffusé sur des smartphones OPPO Find X2 Pro. Les spectateurs ont pu par exemple zoomer sur les actions ou encore ralentir les images, en bénéficiant de plusieurs angles de vue. Un partenariat OPPO avec Orange et France Télévision, a permis aussi la mise en place d’une vidéo 8K à 360° diffusée en direct à la télévision mais également sur les smartphones de la marque. Un contenu d’images, innovant et enrichissant, qui a rendu de Roland-Garros 2020 un moment de sport encore plus intense et fédérateur.

OPPO Find X2 Pro rend la connexion 5G possible avec le reste du monde

« Nos appareils 5G fonctionnent encore mieux dans l’environnement 5G amélioré à Roland-Garros cette année » a déclaré Gregor Almassy, directeur des opérations extérieures Overseas CMO d’OPPO. « Connecter en direct les jeunes talents du monde entier à une légende comme Guy Forget atteste des capacités technologiques et de la connectivité améliorée d’OPPO 5G. Le succès démontre également que Roland-Garros et OPPO se sont engagés à améliorer et à offrir une meilleure expérience de stade aux utilisateurs et fans du monde entier » a-t-il ajouté.

Après des avancés rapides en quatre décennies, Guy Forget, qui est maintenant directeur du tournoi à Roland-Garros, considère le tournoi comme la plateforme idéale pour l’innovation sportive. Se connecter avec les joueurs de tennis juniors est comme un voyage dans le passé et un chemin vers le futur pour lui. Il a attiré l’attention du monde du tennis pour la première fois lorsqu’il a remporté le titre junior de Roland-Garros en 1982 et c’est ce souvenir et cette étincelle qu’il espérait mettre en lumière parmi ceux de la Chine, de l’Inde, de la Roumanie et de la Thaïlande qui ont participé à la vidéo-conférence internationale 5G.

« Nous sommes ravis d’accueillir de nouveau les joueurs et les fans en toute sécurité, et nous sommes impatients qu’ils découvrent les nouveautés cette année, grâce à la 5G et à l’infrastructure des stades », a déclaré Guy Forget, Directeur de Roland-Garros, en précisant « Le partenariat entre Roland-Garros et OPPO doit donner de l’espoir à la prochaine génération de champions, en facilitant les connexions et l’entente via la technologie, ce qui est plus important que jamais en ces temps difficiles ».

Les jeunes talents, enthousiastes à l’idée d’échanger avec Guy, ont eu la possibilité de lui poser des questions autour de son expérience personnelle et de sa célébrité en tant que joueur professionnel, mais aussi sur les répercussions de la Covid-19 sur le tournoi de cette année et sur le sport en général.

« Bien qu’il soit décevant de ne pas pouvoir jouer sur la terre battue cette année, bénéficier de la technologie d’aujourd’hui pour m’y transporter et voir comment le jeu et l’expérience des fans a évolué m’a ouvert les yeux », confie le jeune Shaikh Humera depuis l’Inde. « Entrer en contact avec un ancien pro pour comprendre comment il a géré les hauts et les bas de sa carrière m’a encouragé à m’entraîner pour être encore plus fort aux qualifications de l’année prochaine ».

Le sport mondial s’améliore avec la technologie

La particularité du partenariat entre OPPO et Roland-Garros réside dans leurs valeurs communes de toujours être à la recherche de l’excellence et de repousser sans cesse les limites de l’innovation. Et les activations de cette année s’appuient sur les bases déjà établies alors qu’OPPO s’engage plus profondément avec un public plus jeune dans toute l’Europe et parmi les fans de tennis du monde entier. La technologie, notamment 5G, permettra ainsi à la Fédération française de tennis d’accroître sa présence sur les marchés de toute l’Asie et d’atteindre un public jeune et des talents en herbe.

En mettant ses avancées technologiques au service du sport, OPPO veut apporter de l’espoir, en donnant à ses utilisateurs les outils pour créer un avenir meilleur.