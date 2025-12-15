HONOR تطلق في تونس هاتفها الجديد HONOR X9d

أعلنت HONOR، الشّركة الرّائدة عالميّا في مجال الأجهزة المدعومة بالذّكاء الاصطناعيّ، عن إطلاق هاتفها الجديدHONOR X9d في تونس، وهو أحدث طراز لديها من سلسلة X.

ويعدّ هذا الهاتف الذكيّ، من الصّنف المتوسّط، أبرز ما يتوفّر حاليّا في الأسواق من حيث الأداء، إذ يجمع بين المتانة الاستثنائيّة وبطاريّة بسعة 8300 مللي أمبير/ساعة وقدرات تصويريّة رائعة. وبفضل تصميمه وخفّة وزنه وأدائه المحسّن، يعتبر الهاتف الخيار الأمثل للمستخدمين ومحبّي تقنيات الذّكاء الاصطناعيّ المتقدمة.

متانة مثالية وحماية كاملة

يُصنّف هاتف HONOR X9d الجديد كأكثر الهواتف الذكيّة متانة في السّوق، حيث يوفّر حماية كاملة ضدّ السّقوط والماء والغبار بفضل شهادة SGS Triple Resistant Premium Performance، وهي الأولى من نوعها في هذا المجال. كما يتميّز أيضا بتصنيفSGS 5 نجوم المرموق، ممّا يضمن مقاومة للسّقوط من ارتفاع يصل إلى 2.5 متر على أسطح معيّنة، ووقع حمايته أيضا بغلاف معزّز بتقنية خاصّة HONOR Ultra-Bounce ضدّ السّقوط وسائل غير نيوتوني وشاشة جديدة فائقة السّماكة من الزّجاج المقوى، قادرة على مواجهة أكثر من 10 أنواع من الصّدمات بالحجارة أو الحوادث الأخرى.

يتميّز هاتف HONOR X9d بنظام مقاوم للماء ثلاثيّ الطبقات 2.0 مطابق لمعايير IP69K ويوفّر حماية متقدّمة، ممّا يجعله يتحمّل أصعب البيئات المائيّة: مثل الشطف ورذاذ الماء والمياه الكثيفة والمتّسخة والمياه عالية الحرارة (لمدة 10 ثوان) والمياه المتحرّكة وحتى تدفقات الماء عالية الضّغط. وتم اختباره للعمل بكفاءة بعد غمره لمدة 30 دقيقة على عمق 1.5 متر، ممّا يجعله رفيقا موثوقا به في جميع الظّروف. علاوة على ذلك، وبفضل تقنيتي AI Heavy Rain Touch وAI Glove Touch، يظلّ التّشغيل سلسا حتّى تحت المطر أو بارتداء القفّازات.

بطاريّة استثنائيّة لستّ سنوات وتقنية شحن فائقة

أحدث هاتف HONOR X9d ثورة في عالم بطاريّات الهواتف المحمولة، بفضل بطاريته الضّخمة المصنوعة من السيليكون والكربون بسعة 8300 مللي أمبير/ساعة، معلنا عن انطلاق الجيل الثّامن من هذه البطاريات. إذ يوفّر الهاتف أطول عمر للبطاريّة حاليّا وأعلى سعة متوفّرة في السّوق. وبفضل خوارزميّة للاستدامة مطوّرة ذاتيّا، يصل عمر البطاريّة إلى 6 سنوات. ويمكن استخدام الهاتف لمدّة تصل إلى 3 أيام دون الحاجة إلى الشّحن. وتُظهر الاختبارات أنّه يمكنه العمل بشحنة واحدة لمدّة تصل إلى 52.5 ساعة من بثّ الموسيقى و23.8 ساعة من تشغيل الفيديو عبر الانترنيت و16.8 ساعة من الألعاب و12.3 ساعة من مكالمات الفيديو. كما يدعم هاتف HONOR X9d الشّحن العكسيّ ويمكن استخدامه كبنك طاقة محمول بفضل قدرته على الشّحن السّلكي بقوّة 7.5 واط. وبفضل خاصيّة مراقبة درجة الحرارة متعدّدة النّقاط، تعمل البطاريّة بسلاسة بين -30 درجة مئوية و55 درجة مئوية، حتّى في الظروف القاسية. بالإضافة إلى ذلك، يسمح وضع توفير الطاقة الفائق للجهاز بالحفاظ على مكالمات مستمرة لمدة تصل إلى 60 دقيقة عندما تنخفض البطارية إلى 2%، بينما يمكن لشاحن HONOR SuperCharge السّلكي بقوة 66 واط إعادة شحن البطارية بسرعة للاستخدام الطويل.

تجربة تصوير رائعة بالذّكاء الاصطناعيّ

يتميّز هاتف HONOR X9d بكاميرا مذهلة بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر كبير مقاس 1/1.67 بوصة، ويلتقط صورا فائقة الوضوح والسّطوع، مما يوفّر دقة مثاليّة ليلا ونهارا. وللحصول على تجربة تصوير غامرة، زوّدت الكاميرا الرئيسيّة بميزتي تثبيت الصّورة البصري (OIS) والإلكتروني (EIS)، ممّا يقلّل من ضبابيّة الصّورة واهتزازها ويضمن وضوحا لا مثيل له.

مع تقنية HONOR Connection، يتيح لك الهاتف نقل صور فيديو عالية الدقّة بين أجهزة iOS، بينما تضفي مقاطع الفيديو بدقة 4K HD على صورك حيويّة وتعبيرا عن أسلوب حياتك. علاوة على ذلك، يتضمن الهاتف تقنيات التّصوير بالذّكاء الاصطناعيّ، مثل AI Eraser وAI Clipping وAI Retouching، ممّا يوفّر إمكانية تخصيص شاملة ويبسّط تحرير الصّور. ويوفّر الهاتف كذلك وظائف تحسين جودة الصور ومنع الانعكاس وغيرها، مما يعيد الحياة إلى كل لحظة ثمينة.

شاشة عرض سلسة ومتطوّرة لمشاهدة غامرة

يتميز هاتف HONOR X9d بشاشة OLED مقاس 6.79 بوصة توفّر مشاهدة مريحة ومثاليّة. وتدعم الشاشة 1.07 مليار لون ودقّة فائقة تبلغ K 1.5، ممّا يُنتج ألوانا نابضة بالحياة وتفاصيل مذهلة لتجربة بصريّة غامرة. وبحواف رقيقة للغاية بسمك 1.3 مم، تبلغ نسبة الشّاشة بالمقارنة للهيكل 94.6%.

وبفضل تقنية OLED الجديدة ومعدّل التّحديث العالي 120 هرتز، تُقدّم الشّاشة صورا فائقة السّلاسة واستجابة محسّنة لواجهة استخدام أكثر سهولة. علاوة على ذلك، يضمن سطوع HDR البالغ 6000 شمعة/م2 دقّة ووضوحا استثنائيين. كما يوفّر الهاتف تجربة مشاهدة مريحة بفضل ميزات راحة العين، مثل التعتيم الآمن PWM بمعدل 3840 هرتز وشاشة العرض الليلي وشاشة إزالة التّركيز بالذّكاء الاصطناعيّ والتعتيم الديناميكي وتقليص الضّوء الأزرق على مستوى الأجهزة.

أداء متطوّر ومحسّن للهاتف

يقدّم هاتف HONOR X9d، المُزوّد ​​بمعالج Snapdragon 6 من الجيل الرّابع، سلاسةً غير مسبوقة في نظام التّشغيل وأداء فائقا. ومقارنة بالجيل السّابق، وقع تحسين أداء وحدة معالجة الرّسومات بنسبة 29% وأداء وحدة المعالجة المركزية بنسبة 11%. وتُعزّز تقنية RAM Turbo المبتكرة من HONOR كفاءة استهلاك الطاقة، حيث توفّر تجربة تعادل 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي RAM (12 جيجابايت فعليّ + 12 جيجابايت افتراضيّ). يضمن هذا سلاسة مثلى حتّى بعد الاستخدام المُطوّل، ممّا يتيح تعدّد المهام والانتقال بسرعة بين التّطبيقات. علاوة على ذلك، يتميز الهاتف بسعة تخزين داخليّة تصل إلى 256 جيجابايت، ممّا يُوفّر مساحة وافرة للاحتفاظ بذكرياتك الثّمينة لسنوات.

ألوان الهاتف والسّعر والتّواجد في السّوق التونسيّة

لتلبية جميع الأذواق والاحتياجات، يتوفّر هاتف HONOR X9d بثلاثة ألوان جذّابة: الذّهبي والأسود الدّاكن والبنّي. وابتداء من 12 ديسمبر 2025، سيطرح للبيع بالسّوق التونسيّة، عبر شبكة الموزّعين المعتمدين، بسعر مناسب للعموم انطلاقا من 1299 دينارا تونسيّا.