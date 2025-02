HONOR dévoile en Tunisie son tout nouveau HONOR X9c

La marque technologique mondiale HONOR, en partenariat avec son distributeur SMART Tunisie, vient de dévoiler en Tunisie le très attendu HONOR X9c, son dernier ajout à sa célèbre série X9. Dans une ambiance animée et conviviale, une soirée de lancement du nouveau smartphone HONOR X9c a eu lieu, mercredi 12 février 2025 à Tunis, rassemblant un nombre d’hommes d’affaires, les responsables de la marque HONOR en Tunisie, les partenaires clefs, les distributeurs et les médias spécialisés.

Établissant une référence sur le marché, HONOR X9c offre une durabilité exceptionnelle, une autonomie longue durée, une qualité d’affichage époustouflante, des capacités de photographie et une expérience d’IA avancée. Doté d’un design léger qui élève l’esthétique haut de gamme à de nouveaux sommets, le nouveau smartphone HONOR X9c constitue un choix exceptionnel aux utilisateurs dans le monde.

Durabilité optimale avec des protections complètes

Engagé dans des technologies innovantes pionnières conçues pour atténuer les problèmes des utilisateurs, le dernier HONOR X9c présente la nouvelle génération d’écran anti-chute HONOR, offrant une résistance impressionnante aux chutes d’une hauteur allant jusqu’à 2 mètres. Son verre ultra-trempé et son bouclier résistant offrent une protection complète, tandis que sa conception unique en forme de courbe de Bézier protège les coins des impacts.

HONOR X9c a obtenu une amélioration remarquable de 166 % en termes de fiabilité globale par rapport à son prédécesseur. Équipé d’une structure étanche à trois couches, le nouveau smartphone offre une protection à 360° contre l’exposition à l’eau, ainsi qu’un indice IP65M pour la résistance à l’eau et à la poussière. Il peut résister aux éclaboussures et a été testé pour fonctionner même après avoir été immergé dans l’eau pendant 5 minutes maximum à une profondeur de 25 cm. Prenant en charge le contrôle tactile des mains mouillées, HONOR X9c garantit une interaction transparente même avec les mains mouillées ou grasses, ce qui en fait un compagnon fiable pour toute aventure.

Une puissance durable avec une sécurité améliorée et une charge rapide

En tant que premier smartphone de l’industrie doté d’une batterie silicium-carbone ultra-large de 6 600 mAh, HONOR X9c établit une nouvelle norme en matière d’innovation à la batterie, lui offrant une durée de vie exceptionnellement longue et la plus grande capacité disponible aujourd’hui. Les utilisateurs peuvent profiter d’une journée complète d’utilisation fluide, avec jusqu’à 48,4 heures de streaming musical et 25,8 heures de lecture vidéo en ligne par une seule charge. Pour améliorer la durabilité, la batterie est dotée d’un revêtement protecteur de niveau armure et d’un revêtement de sécurité spécialisé qui fonctionne avec le système de gestion de l’alimentation HONOR pour isoler les électrodes dans les conditions extrêmes. Avec une surveillance multipoint de la température, la batterie fonctionne bien à des températures de -30°C à 55°C, offrant jusqu’à 20 heures d’appels audio à -30°C et 30 heures d’appels audio à 55°C. De plus, l’IA permet à l’appareil de maintenir des appels continus jusqu’à 50 minutes lorsque la batterie tombe à 2%, tandis que HONOR SuperCharge filaire de 66 W ravive rapidement la batterie pour une utilisation prolongée. Le système de charge AI Safe garantit une charge sûre et efficace, offrant aux utilisateurs une tranquillité d’esprit lors de la mise sous tension.

Un affichage visuel exceptionnel offrant une immersion optimale

Le nouveau HONOR X9c est doté d’un écran OLED de 6,78 pouces, qui prend en charge 1,07 milliard de couleurs et une résolution de 1,5 K, offrant des teintes éclatantes et des détails à couper le souffle pour une expérience visuelle plus immersive. Avec un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, l’écran présente des mouvements incroyablement fluides et une réactivité améliorée pour une interface plus dynamique.

L’écran garantit une expérience visuelle exceptionnellement nette et claire grâce à sa luminosité HDR maximale de 4 000 nits, la meilleure du secteur. Le smartphone garantit également une expérience visuelle confortable avec des fonctionnalités de confort oculaire telles que la gradation PWM sans risque à 3 840 Hz, l’affichage nocturne circadien et la gradation dynamique.

Expérience de photographie sur smartphone alimentée par l’IA

Doté d’un appareil photo robuste à ultra-détection de 108 MP avec un grand capteur de 1/1,67″, HONOR X9c capture des images avec des détails exceptionnels et une luminosité améliorée. Tirant parti de sa technologie de regroupement de pixels 9 en 1 équivalente à une taille de pixel de 1,92 μm, cet appareil photo principal permet aux utilisateurs de prendre des images bien éclairées et nettes dans tous les scénarios d’éclairage. Avec le zoom sans perte 3x et trois modes portrait distincts : 1x Portrait environnemental, 2x Portrait atmosphérique et 3x Portrait en gros plan, les utilisateurs peuvent créer de superbes portraits avec diverses longueurs focales.

Pour améliorer l’expérience photographique, l’appareil photo principal est équipé d’OIS, réduisant efficacement le flou et les tremblements pour des images ultra claires. De plus, HONOR X9c intègre des fonctionnalités de photographie IA, telles que HONOR AI Motion Sensing et AI Eraser, améliorant la qualité de l’image et rationalisant l’édition des photos sur les smartphones.

Expérience utilisateur intelligente dans un design élégant

Bénéficiant d’un design ultra fin et d’une finition raffinée en titane, HONOR X9c est exceptionnellement léger et élégant, ne pesant que 189g et mesurant 7,98 mm d’épaisseur. Alimenté par le dernier MagicOS 8.0 basé sur Android 14, HONOR X9c offre une expérience utilisateur véritablement personnalisée et transparente, enrichie de fonctionnalités intelligentes, notamment Magic Capsule, Magic Portal et Parallel Space.

Couleurs, prix et disponibilité en Tunisie

Répondant aux diverses préférences de style des utilisateurs, HONOR X9c est disponible en quatre coloris spéciaux et captivants : Violet Titanium, Noir Titanium, Orange Sunrise et Cyan Jade. À partir du 14 février 2025, ce nouveau smartphone sera disponible à l’achat en Tunisie pour un prix abordable à partir de 1399 dinars tunisiens (prix public conseillé).

La série X9 est aussi déclinée en une deuxième version, le X9c SMART, qui sera disponible bientôt à partir de 1049 dinars tunisiens (prix public conseillé).