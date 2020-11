Huawei Consumer Business Group (BG) a dévoilé récemment son dernier ajout à la série HUAWEI Y, le tout nouveau HUAWEI Y7a. Réputé pour combiner un design élégant et des innovations essentielles à un excellent rapport qualité-prix, le plus récent ajout à la série HUAWEI Y répond aux besoins des jeunes consommateurs d’aujourd’hui. Il est emballé avec un magnifique grand écran pour une visualisation immersive, une autonomie de batterie durable qui s’adapte à un style de vie occupé ainsi qu’un appareil photo plus intelligent qui permet aux utilisateurs de capturer ce qu’ils voient sans effort, ce qui le distingue en tant que photographie, divertissement et social. Un compagnon.

Prise en charge de la SuperCharge HUAWEI 22,5 W pour une expérience ininterrompue

Les personnes utilisant des smartphones à des fins créatives, de divertissement et sociales de plus en plus nombreuses, la demande d’un appareil qui répond à ces besoins est plus grande que jamais. C’est pourquoi le HUAWEI Y7a est doté de la SuperCharge HUAWEI de 22,5 W qui permet de regagner rapidement de l’énergie, ce qui permet aux utilisateurs de rester connectés, productifs et divertis avec HUAWEI Y7a. Avec seulement 10 minutes de charge, il peut fonctionner pendant deux heures incroyables de visionnage vidéo ininterrompu. Même pour ceux qui se précipitent pour sortir, ils peuvent simplement brancher le téléphone pour une recharge rapide et se débarrasser de l’anxiété de batterie faible pour le reste de la journée.

Avec une grande batterie d’une capacité de 5000 mAh (valeur typique), HUAWEI Y7a offre une batterie longue durée qui prend en charge la lecture vidéo d’environ 23 heures. Associé à la technologie d’économie d’énergie AI de Huawei, le HUAWEI Y7a permet à l’utilisateur de profiter sans interruption pendant le jeu, les films et plus encore.

Un smartphone élégant offre un excellent rapport qualité-prix avec 22,5 W HUAWEI SuperCharge, une batterie de 5000 mAh et une caméra quad 48MP

Capturez et créez avec une caméra Quad AI 48MP

La caméra arrière du HUAWEI Y7a est capable de produire des images haute définition grâce à une caméra principale de 48 MP, un capteur 1/2 pouce, qui permet à la caméra principale de maximiser l’apport de lumière, idéal pour les utilisateurs pour capturer des photos haute définition dans la journée temps. Même agrandi, les détails sont nets et nets.

Non seulement pour la prise de vue de jour, mais HUAWEI Y7a excelle également dans la photographie de nuit en raison de ses performances de haute sensibilité et de sa capacité d’intelligence artificielle. En mode Nuit, le smartphone utilise des algorithmes AI pour obtenir une réduction du bruit multi-image, afin de produire des photos lumineuses avec une clarté améliorée.

Grâce à la caméra ultra grand angle 120 ° 8MP et à la caméra macro 2MP de l’appareil, les utilisateurs peuvent capturer sous un angle plus créatif, des paysages éloignés aux détails complexes à seulement 4 cm de l’objectif. En plus de cela, une caméra de profondeur sophistiquée de 2 MP aide à accentuer subtilement le sujet avec des effets bokeh réalistes et immersifs.

HUAWEI Y7a ne retient pas non plus la caméra selfie 8MP. Outre l’embellissement de l’IA, son flash circulaire fournit un éclairage uniforme et doux pour les selfies lors de la prise de vue dans des conditions de faible éclairage, permettant aux utilisateurs de capturer sans effort des selfies prêts à partager.

Amélioration du confort des yeux et des mains

Avec un écran Full HD captivant de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1080, HUAWEI Y7a offre une expérience de visionnement incroyablement immersive pour le jeu et la lecture vidéo. Des réglages de confort oculaire à faible luminosité bleue certifiés TÜV Rheinland ont également été intégrés pour maximiser le confort de l’appareil sur les yeux.

Le bouton d’alimentation par empreinte digitale monté sur le côté permet à l’utilisateur de déverrouiller le téléphone plus rapidement et en toute sécurité, tout en allumant et en réveillant le téléphone plus facilement. Utilisant un design ergonomique 3D, HUAWEI Y7a offre une prise ferme et confortable.

Soyez optimisé par un stockage plus volumineux et des fonctionnalités plus intelligentes

Avec une mémoire interne de 128 Go, le HUAWEI Y7a est facilement capable de stocker toutes vos photos, vidéos et audio dans un seul endroit pour y accéder quand vous le souhaitez. Pour ceux qui en recherchent plus, il offre un stockage externe incroyable jusqu’à 512 Go. L’élimination des tracas liés à la suppression de fichiers pour libérer de l’espace permet aux utilisateurs de profiter d’une liberté de création sans entrave en matière de photographie.

Fonctionnant sur la dernière version d’EMUI, EMUI 10.1, HUAWEI Y7a apporte des fonctionnalités faciles à utiliser qui facilitent la vie. meetime permet aux utilisateurs de passer des appels vidéo HD 720p entre des appareils Huawei. Le Smart College dans la galerie de photos et les commandes gestuelles intuitives ajoutent encore plus de plaisir et de commodité à la vie quotidienne.

HUAWEI Y7a est pré-installé avec AppGallery, qui offre une multitude d’applications globales et localisées qui enrichissent l’expérience utilisateur des appareils Huawei. Les utilisateurs peuvent également profiter d’une riche bibliothèque de médias de divertissement de qualité sur HUAWEI Video, HUAWEI Music et HUAWEI Reader, avec de nouveaux contenus des principaux fournisseurs ajoutés en permanence.

Pour plus d’information sur le nouveau Huawei Y7a, n’hésitez pas à consulter nos pages facebook et instagram ainsi que notre site officiel.