AppGallery, la plate-forme officielle de distribution d’applications de Huawei, a récemment ajouté à son portefeuille croissant d’applications, Aramex Mobile, l’application innovante d’Aramex. Ce dernier ajout à l’AppGallery place Aramex sur l’un des trois principaux marchés d’applications au monde, avec plus de 550 millions d’utilisateurs actifs par mois dans 170 pays, lui permettant de bénéficier d’une large base de clients au Moyen-Orient et en Afrique et au-delà.

L’application Aramex Mobile offre aux utilisateurs de nombreuses fonctionnalités qui font du processus d’expédition, de suivi et de livraison des envois une expérience simple et agréable. Une fois installée, les utilisateurs peuvent suivre leurs colis en temps réel via une carte interactive qui montre leurs itinéraires, de leur origine jusqu’à la livraison à la destination finale. La version récemment mise à jour de l’application permet aux utilisateurs de planifier l’heure de livraison de leurs colis, de sélectionner les lieux de ramassage ou de livraison et d’activer les notifications associées. Les utilisateurs de Huawei ont désormais plus d’options.

De plus, Aramex Mobile est soutenu par un chatbot activé par l’IA, ce qui en fait l’un des premiers canaux de communication innovants et interactifs de la région à être alimenté par l’intelligence artificielle. Grâce au chatbot, les utilisateurs peuvent suivre et identifier l’emplacement de leurs envois, recevoir des notifications sur leur statut, organiser les délais de livraison, partager des emplacements et trouver le centre ou l’emplacement Aramex le plus proche pour ramasser ou livrer des colis. En termes d’options de paiement, l’application fournit un outil sécurisé et simple qui affiche les frais totaux, y compris les frais de livraison et les droits de douane.

AppGallery a concentré ses efforts sur la collaboration avec les développeurs à l’échelle locale et mondiale pour proposer les applications les plus pertinentes aux utilisateurs, augmentant le nombre de développeurs travaillant avec la plate-forme et offrant plus de choix aux consommateurs du monde entier. L’écosystème Huawei Mobile Services (HMS) a connu une forte augmentation de l’intégration d’applications, avec plus de 141 000 applications actuellement disponibles¹ et plus de 4,5 millions de développeurs enregistrés sur la plate-forme HMS.

Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez ce lien:: www.aramex.com

(Vus 10 fois, 1 visites Aujourd'hui)