Aujourd’hui, lors du 19ème Salon international de l’industrie automobile de Shanghai, Huawei a annoncé que le constructeur automobile chinois SERES a lancé un véhicule électrique à longue portée, le nouveau SERES SF5, il sera disponible dans les magasins phares de huawei à travers la Chine. Pour la première fois, Huawei accueille un partenaire automobile dans son ecosystéme « 1+8+N ».

Cette annonce passionnante crée à la fois pour l’industrie de l’électronique grand public et pour l’industrie des véhicules à énergie nouvelle », a commenté Richard Yu, directeur exécutif, CHEF de la direction du Consumer Business Group, Huawei. « À l’avenir, nous fournirons non seulement des solutions de voiture intelligente de premier plan pour aider nos partenaires à construire de meilleurs véhicules intelligents, mais nous les aiderons également à vendre ces véhicules par l’intermédiaire de notre réseau de vente au détail à travers la Chine. »

Le monstre de haute performance avec les technologies Huawei:

En réponse à la gamme des consommateurs et les inquiétudes de recharge sur les véhicules électriques, Huawei et SERES ont créé un nouveau système d’extension de gamme d’entraînement électrique. Équipé de HUAWEI DriveONE Three-in-One Electric Drive, le système n’est pas seulement la solution optimale pour réduire l’anxiété de gamme, mais aussi fournir des performances de coupe de classe mondiale.

Le nouveau SERES SF5 offre une flexibilité pour les utilisateurs, avec une portée de 180 km en mode électrique pur pour répondre aux besoins du quotidiens de la ville, et une portée de plus de 1000 km en mode longue portée pour les voyageurs longue distance. Les capacités de haute performance bénéficient d’une accélération de 0-100 km/h en 4.68s.

Les performances du véhicule sont également facilitées par le léger châssis en aluminium, la suspension avant à double wishbone à deux billes et la suspension arrière trapézoïde multi-liaisons. Cela fait du nouveau SF5 un monstre de performance, offrant une accélération plus rapide tout en offrant un contrôle d’inclinaison plus stable et une absorption supérieure des chocs.

Les solutions HUAWEI HiCar permettent aux utilisateurs de passer en toute transparence de leurs applications téléphonie mobile au panneau de commande central du véhicule, permettant l’accès à la navigation, à la musique et plus encore, n’importe quand, n’importe où. Ce coupé de classe mondiale offre une toute nouvelles expériences utilisateur : la musique de votre téléphone peut être poursuivie de façon transparente lorsque vous montez dans la voiture. Il fournit également une commande vocale interactive, permettant aux utilisateurs de se concentrer uniquement sur la conduite.

Le nouveau SERES SF5 dispose d’un mode de recharge de secours véhicule à véhicule (V2V), qui peut fournir une alimentation d’urgence aux véhicules isolés dans le désert. Il fournit également le mode d’alimentation de camping de véhicule-à-charge (V2L), habilitant des cuiseurs d’induction, des stéréos, et d’autres équipements, ainsi les utilisateurs peuvent avoir le BBQ quand ils s’arrêtent.

La résistance de torsion et de flexion du nouveau SERES SF5 répond aux normes de conception de sécurité cinq étoiles, avec un corps fait d’acier thermoformé 1500Mpa robuste et fiable à très haute résistance. Avec la conduite assistée automatique de niveau L2+, l’assistance à la congestion routière, le régulateur de vitesse adaptatif du domaine à pleine vitesse et d’autres fonctionnalités, les utilisateurs confrontés à la congestion urbaine n’ont pas besoin de s’inquiéter de la conduite longue distance.

En outre, la première rangée est équipée de sièges sportifs et sophistiqués avec des fonctions de ventilation, de chauffage et de massage, et le mode d’accueil intelligent intime rend chaque entrée et sortie de la voiture plus confortable et pratique.

Concernant SERES

Fondée en 2016, SERES est l’une des premières marques en Chine à maîtriser la technologie d’entraînement électrique à longue portée et les technologies de pointe dans les moteurs avant et arrière, ainsi qu’un système de batterie tout-en-un et de contrôle électronique.

SERES compte aujourd’hui plus de 1 000 brevets et applications technologiques. En outre, SERES dispose d’une capacité de production de modèles matures et de capacités d’intégration de la chaîne d’approvisionnement. Construite sur l’industrie 4.0, l’usine SERES de Chongqing, en Chine, est équipée d’un suivi en ligne sur le processus de production complet, et possède plus de 1000 robots intelligents, avec une automatisation à 100% dans les procédures de production clés.

(Vus 29 fois, 19 visites Aujourd'hui)