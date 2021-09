Lors de l’événement HUAWEI CONNECT 2021 tenu virtuellement, Huawei a dévoilé aujourd’hui des innovations révolutionnaires dans plusieurs domaines différents, donnant un premier aperçu de sa gamme complète d’infrastructures numériques. Plusieurs de ces innovations sont totalement nouvelles et n’ont jamais été vues en dehors des laboratoires de Huawei. Le communiqué a souligné la manière dont ces produits et ces solutions vont façonner l’infrastructure numérique au cours de la prochaine décennie. Huawei est l’un des principaux créateurs d’infrastructures numériques au monde, et se consacre à la construction d’un monde intelligent et entièrement connecté.

Au cours de l’événement, le directeur exécutif du conseil d’administration de Huawei, David Wang, a prononcé un discours-programme intitulé « Leading Innovation in Digital Infrastructure » (À la pointe de l’innovation en matière d’infrastructure numérique).. Dans son allocution, il a souligné que « les infrastructures ont été vitales à chaque étape du développement humain. Le monde intelligent approche à grands pas et l’infrastructure numérique est la clé pour construire ce monde intelligent. Le monde est aujourd’hui confronté à des défis sans précédent. Huawei restera donc orientée sur le client et engagée dans l’innovation. Nous nous consacrons aux percées pour servir les principaux scénarios d’application tels que les bureaux numériques, la fabrication intelligente, le réseau étendu (WAN) et les centres de données, et accélérer le développement de l’infrastructure numérique mondiale. »

Il a poursuivi en expliquant que l’infrastructure numérique du futur devra être hyper sécurisée, fiable et déterministe, et nécessitera une circulation des données et une puissance de calcul plus efficaces, étant donné que le monde plonge dans le numérique. M. Wang a commencé son allocution par les idées qu’il avait présentées il y a deux jours lors de la publication du rapport Intelligent World 2030 de Huawei. Le rapport lui-même indique que, d’ici à 2030, les connexions mondiales dépasseront les 200 milliards, les données mensuelles par utilisateur de téléphone portable seront multipliées par 40 pour atteindre 600 gigaoctets, le volume mondial de calcul général sera multiplié par 10 et les données générées seront multipliées par 23, atteignant pour la première fois le yottabyte. Tout cela fait apparaître de nouveaux défis et de nouvelles opportunités pour le secteur de l’infrastructure numérique au cours des dix prochaines années.

Toutefois, son discours d’aujourd’hui était principalement axé sur sept innovations spécifiques que Huawei a lancées ou est sur le point de lancer sur le marché.

Salles de réunion numériques : Optimisées par des « jumeaux de bureau » intelligents et reliant le monde avec un gigabit omniprésent et une collaboration sans faille

Les « jumeaux de bureau » les plus récents de Huawei sont l’AirEngine 6761 et l’IdeaHub. L’AirEngine 6761 est le produit Wi-Fi 6E le plus performant du marché. Il offre aux entreprises un réseau sans fil centré sur l’expérience, avec un accès utilisateur instantané et sécurisé, une latence d’interaction de 10 millisecondes seulement et un transfert de fichiers ultrarapide à 1 000 Mbps. Faisant partie de la prochaine génération d’outils de bureau intelligents, la conception 6-en-1 d’IdeaHub lui permet de fonctionner comme un projecteur, un tableau blanc, un ordinateur, un terminal de conférence, des haut-parleurs et un microphone, ce qui permet une « collaboration sans heurts » entre différents sites.

OptiXsense de Huawei : Accélération de l’inspection des pipelines

L’OptiXsense EF3000 de Huawei est le premier produit de la famille OpiXsense de l’entreprise. Il est actuellement le capteur le plus précis du secteur. Doté des technologies optiques de pointe de Huawei, l’OptiXsense utilise un processeur de signal numérique optique (oDSP) unique et un nouveau moteur d’analyse des ondulations de vibration pour l’identification automatique des incidents. L’OptiXsense atteint une précision de 97 %, alors que la norme dans le secteur est de 60 à 80 %. Il est conçu pour rationaliser les inspections des oléoducs et des gazoducs, et permettra à terme des inspections de pipelines sans personnel. À l’avenir, les produits OptiXsense prendront également en charge d’autres domaines, en surveillant la température, le stress et la qualité de l’eau.

La première solution de réseau IP déterministe du secteur : Rendre possible les usines numériques sans éclairage

Les systèmes de contrôle industriels exigent des niveaux extrêmement bas de latence et de gigue du réseau. Les réseaux IP classiques ne peuvent pas répondre à ces normes, mais Huawei a dévoilé aujourd’hui la première solution de réseau IP déterministe du secteur, qui offre des performances réseau garanties de bout en bout en vue de prendre en charge les contrôles industriels. Cette solution utilise des commutateurs CloudEngine S6730-H-V2 et des routeurs NetEngine 8000 M8. Les innovations de Huawei en matière d’ingénierie des systèmes IP et d’algorithmes permettent d’obtenir une latence de l’ordre de la microseconde pour un seul saut et de maintenir la gigue à 30 microsecondes de bout en bout, quel que soit le nombre de sauts. La solution prend en charge la mise en réseau multi-sauts de dizaines de milliers de nœuds, de sorte qu’elle peut fournir des performances déterministes en matière de réseau IP pour un atelier, une usine, voire plusieurs usines. Elle peut même prendre en charge le contrôle à distance de lignes de production situées à des milliers de kilomètres.

H-OTN : Une révolution dans les réseaux de production sécurisés

H-OTN désigne les premiers dispositifs optiques convergents du secteur. Ils prennent en charge les technologies hard pipe et présentent une architecture OTN point à multipoint (P2MP) innovante pour les réseaux d’accès. Pour la première fois, Huawei permet un hard pipe de bout en bout, du réseau d’accès au WAN, en utilisant une architecture de produits redéfinie et des protocoles convergents. Cela permet non seulement de garantir une sécurité à 100 %, mais aussi de réduire la latence d’au moins 60 %. Le H-OTN de Huawei fournira des réseaux de communication hautement fiables, avec une latence ultra-faible et un fonctionnement ainsi qu’une maintenance simplifiés, afin de soutenir la transformation numérique dans des secteurs tels que l’énergie électrique et les transports.

Une solution de réseau IP à la pointe de l’industrie : L’ordonnancement des ressources informatiques entre les régions

La toute dernière solution de réseau IP de Huawei offre des performances de pointe pour aider les clients à créer de vastes réseaux unifiés pour l’informatique interrégionale. Cette solution combine les commutateurs de centre de données CloudEngine 16800 et les routeurs WAN NetEngine 8000 F8 de Huawei. Grâce à l’algorithme intelligent et sans perte 2.0 et à l’algorithme intelligent de graphique en nuage, cette solution de Huawei est capable de construire des réseaux de centres de données ultra-larges connectant jusqu’à 270 000 serveurs, soit trois fois plus que la moyenne du secteur. Elle garantit l’absence de perte de paquets sur Ethernet et réduit la latence de 25 %. Cette solution propose également un routage intelligent en fonction du type de service en nuage et du facteur de ressources du réseau en nuage, ce qui améliore l’efficacité de la transmission de 30 %.

OceanStor Pacific : L’avènement d’une ère d’analyse des données à haute performance (HPDA)

OceanStor Pacific est le premier stockage distribué de l’industrie pour HPDA, représentant d’énormes percées dans l’architecture technique, y compris les flux de données adaptables aux grandes et petites E/S, l’indexation convergente pour les données non structurées, le matériel à ultra-haute densité et les algorithmes EC. Grâce à elle, une seule unité de stockage peut rendre l’analyse des données 30 % plus efficace en supportant des charges de travail hybrides à travers le calcul haute performance (HPC), l’analyse des Big Data et l’informatique de l’IA, en brisant les barrières de performance, de protocole et de capacité qui limitent généralement le HPDA. OceanStor Pacific a déjà été déployé dans des champs pétroliers, et devrait accélérer la transformation numérique de l’exploration pétrolière et gazière et créer des bassins et des champs pétroliers numériques.

Solution CC de Huawei : Construire la première plateforme publique de services informatiques diversifiés du secteur

La solution CC de Huawei aide les clients à déployer des plateformes publiques de pointe qui fournissent une puissance informatique diversifiée. Elle a été conçue en tenant compte de trois scénarios : les centres de calcul de l’IA, les centres de calcul à haute performance et les centres de Big Data intégrés. La solution présente quatre avantages par rapport aux solutions traditionnelles : informatique diversifiée, déploiement rapide, utilisation efficace et service à la demande. Cette solution est déjà utilisée dans de multiples projets, alimentant des grappes industrielles avec des clusters de calcul et soutenant la transformation numérique d’innombrables industries.

Pour conclure les activités de la journée, M. Wang a souligné que l’avenir de l’infrastructure numérique nécessitera un écosystème logiciel florissant en plus d’un matériel nouveau et innovant. Il a promis que Huawei poursuivra sa « plongée dans le numérique », et continuera à travailler avec des partenaires, des développeurs et des organisations open source du monde entier pour construire un écosystème logiciel diversifié, partagé et open-source.

Wang a conclu en affirmant : « Chaque employé de R. et D. chez Huawei vit et respire l’innovation. Quoi qu’il arrive, l’innovation restera une constante. En résumé, notre innovation dans le domaine de l’infrastructure numérique est axée sur les points suivants : percées dans les théories et les algorithmes de base, retombées technologiques, architecture technique, architecture des produits, rythme de l’industrie, orientation de l’industrie et création de l’industrie… Huawei restera engagée dans l’innovation en matière d’infrastructure numérique, créera de la valeur pour les clients et les partenaires de manière continue, et travaillera sans relâche pour construire un monde intelligent et entièrement connecté. »

Huawei accueille la conférence HUAWEI CONNECT 2021 en ligne du 23 septembre au 31 octobre. Le thème de l’événement de cette année est « Dive into Digital » (Plongez dans le numérique). Nous allons plonger en profondeur dans l’application pratique de technologies telles que le cloud, l’IA et la 5G dans tous les secteurs d’activité, et voir comment elles peuvent rendre les organisations de toutes formes et de toutes tailles plus efficaces, plus polyvalentes et, en fin de compte, plus résilientes alors que nous nous dirigeons vers la reprise économique. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre équipe locale ou consulter le site suivant https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect.

