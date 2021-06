Huawei a lancé aujourd’hui une gamme de nouveaux produits Super Device permettant aux consommateurs d’accéder à une expérience transparente et vraiment intelligente sur plusieurs appareils dans tous les types de scénarios.

HUAWEI WATCH 3|3 Pro : La toute nouvelle montre connectée 4G avec une longue autonomie

La toute nouvelle montre intelligente phare de Huawei, HUAWEI WATCH 3|3 Pro, redéfinit la mode à votre poignet. Dotée d’un écran en verre incurvé et d’un boîtier en acier inoxydable 316L, cette montre élégante est livrée avec une toute nouvelle couronne rotative 3D qui détecte différents niveaux de pression et fournit un retour haptique en réponse à la saisie de l’utilisateur, rendant la montre à la fois confortable à porter et facile à fonctionner. La HUAWEI WATCH 3|3 Pro vous permet également de passer et de recevoir des appels téléphoniques et d’écouter de la musique en partageant le même numéro de téléphone et le même forfait de données avec votre smartphone, sans vous soucier de manquer de batterie car en plus de disposer d’un e-sim il dispose également d’une batterie longue durée

Le nouveau HUAWEI MatePad Pro 12,6 pouces : un nouveau hub de productivité qui dépasse les frontières pour une créativité maximale

Avec le super centre de contrôle de Huawei, les consommateurs peuvent facilement basculer toutes les connexions, y compris Bluetooth et Wi-Fi, d’un simple toucher. En dehors de cela, Huawei a également fait passer le contrôle de la musique à un niveau supérieur. Dans le panneau de commande audio, les consommateurs peuvent accéder à toutes leurs musiques préférées via différentes plates-formes musicales en un seul endroit.

Vous pouvez facilement basculer entre vos différentes applications musicales pour lire facilement vos chansons/listes préférées. En plus de tout cela, vous pouvez facilement choisir entre les haut-parleurs de votre appareil ou d’autres haut-parleurs/écouteurs Bluetooth connectés.

L’écran d’accueil est plus rationalisé et organisé que jamais. Vous pouvez glisser sur les applications pour générer des widgets de service qui affichent des informations ou des services en temps réel et faciles d’accès sans avoir à ouvrir l’application elle-même. Vous pouvez personnaliser la taille des widgets de service, appuyer sur les applications et glisser vers le haut pour afficher leurs widgets et appuyer sur n’importe quel emplacement vacant sur l’écran d’accueil pour les masquer?

HUAWEI MateView : redéfini la catégorie pour la prochaine génération de moniteurs intelligents.

Huawei a également annoncé la sortie de HUAWEI MateView, le premier moniteur autonome phare de la société. Portant le surnom de « Mate », le tout nouveau moniteur incarne l’esprit d’innovation de Huawei, et avec son lancement, Huawei pénètre un nouveau marché, apportant la même ferveur pour repousser les limites qu’il l’a fait avec son entreprise de smartphones. Moniteur couleur réelle qui prend en charge un large éventail de fonctionnalités intelligentes, notamment ; un grand moniteur ultra-HD 4K+, une barre intelligente HUAWEI, un système audio à double haut-parleur et à double microphone. HUAWEI MateView est prêt à redéfinir la catégorie pour la prochaine génération de moniteurs intelligents.

