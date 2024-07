Essaouira, Maroc, la cérémonie d’ouverture de la première édition régionale de son programme emblématique de responsabilité sociale des entreprises, « Seeds for the Future », qui s’est déroulée du 3 au 9 juillet dans la cité des alizés. Réunissant plus de 160 jeunes talents issus de plus de 15 pays africains, cet événement d’envergure a permis d’offrir une vitrine exceptionnelle des compétences des jeunes générations africaines à travers une semaine de formation intensive, empreinte d’innovation et d’échanges culturels.

En Tunisie, le programme a été lancé en 2015, en partenariat avec le Ministère de l’Enseignent Supérieur et de la Recherche Scientifique. Jusqu’à présent un total de plus de 100 étudiants parmi les meilleurs ont été formés pour participer à des cours de formation intensifs en TIC et découvrir la culture chinoise. Cette année, la participation de la Tunisie a été marquée par la présence de 8 étudiants lauréats tunisiens venant de 5 Écoles d’ingénieurs à savoir : Eniso, Enig, Enet’Com, Ensit et l’Enit.

La cérémonie d’ouverture de l’évènement a été marquée par la présence de personnalités de haut rang dont Son Excellence M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Tarik Ottmani, Président du Conseil Communal d’Essaouira, M. Mustapha Messoudi, Secrétaire Général du département de la jeunesse au sein du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mme. Lamiae Benmakhlouf, Directrice Générale du Technopark, ainsi que M. Jeremy Lin, Vice-Président Exécutif de Huawei Northern Africa.

Réunissant des acteurs institutionnels, des représentants des secteurs public et privé ainsi que des experts en technologies de l’information et de la communication (TIC), cette rencontre a eu pour objectif de mettre en exergue le rôle pionnier que joue Huawei qui va bien au-delà de sa position stratégique d’équipementier de premier rang en Afrique mais se distingue aussi par ses orientations fortes en faveur d’une formation TIC de qualité et d’un écosystème digital dynamique et inclusif à l’échelle continentale.

Dans ce contexte, M. Jeremy Lin, Vice-Président Exécutif de Huawei Northern Africa, a déclaré : « Investir dans la jeunesse d’aujourd’hui et de demain est primordial pour l’avenir économique et social de chaque nation. En rassemblant, en ce jour, des étudiants d’élite du continent africain qui se trouvent fièrement parmi nous, nous mettons l’humain, le dialogue et la diversité au cœur de nos priorités et au centre de la réflexion du développement technologique. Ainsi, le programme « Seeds for the Future », issu de la convergence des visions de l’ensemble de nos partenaires, témoigne plus que jamais de notre ambition commune de promouvoir les compétences numériques et de contribuer à un avenir où l’Afrique s’impose ou s’affirme comme un pôle mondial majeur de l’innovation digitale. A travers ce programme, nous voulons souhaitons voir les talents locaux rayonner à l’international et les nouvelles technologies jouer un rôle crucial dans l’amélioration du quotidien des populations africaines. » Lors de la cérémonie de clôture, M. Anis Rouissi, Directeur Adjoint de la Coopération Internationale au Ministère de l’Enseignent Supérieur et de la Recherche Scientifique, a déclaré : « C’est un grand honneur pour les étudiants tunisiens de faire partie de cet événement. Huawei mérite toute notre reconnaissance pour son engagement envers les talents de toute l’Afrique. Félicitations également à tous les participants, non seulement à ceux qui ont gagné, mais à tous ceux qui ont participé, pour les connaissances qu’ils ont acquises et pour l’expérience enrichissante qu’ils ont vécue ».

Animé par une mission à forte résonnance, « Seeds for the Future » est bien plus qu’un programme mondial visant à renforcer les connaissances et compétences technologiques des jeunes talents. Il s’agit avant tout d’une vision stratégique qui inspire l’ensemble des parties prenantes de cette initiative porteuse de sens. Ainsi, SEEDS est l’acronyme des mots suivants : « Surpass, Exploration, Employability, Daring to Challenge et Sustainability ». Ces mots incarnent la philosophie du programme en faveur des jeunes talents, non seulement à l’échelle continentale mais aussi à l’échelle mondiale.

Forte d’un succès grandissant, l’initiative « Seeds for the Future » a bénéficié, à ce jour, à plus de 18 000 jeunes dans 140 pays et régions. Cette année, le programme s’est concentré sur plusieurs thématiques clés telles que la numérisation, l’innovation, l’entrepreneuriat et la durabilité. Pour cette nouvelle édition, les étudiants auront en l’occurrence l’opportunité de bénéficier d’une formation intensive en nouvelles technologies, dispensée par des experts de renom, de participer à la compétition Tech4Good et aussi de découvrir divers projets concrets d’intégration technologique, renforçant ainsi les liens entre les jeunes talents africains et promouvant une vision commune d’un avenir numérique durable.

Porté par une vision continentale, le programme « Seeds for the Future » s’inscrit pleinement dans la stratégie de l’Union africaine, qui a désigné l’année 2024 comme celle de l’éducation, mettant l’accent sur les investissements dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM). Huawei croit fermement que l’éducation est le fondement de toute société prospère et que les compétences technologiques sont essentielles pour répondre aux défis stratégiques et conjoncturels du continent.