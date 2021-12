Ce smartphone allie technologie et esthétique époustouflante. À la fois à l’avant et à l’arrière, le HUAWEI nova 8i utilise un design en verre incurvé, tout en conservant les boutons physiques sur le côté pour la fonctionnalité et l’esthétique. De plus, les bords incurvés à l’avant et à l’arrière s’intègrent parfaitement dans le cadre central en métal, ce qui le rend lisse et élégant sur votre paume.

Pour répondre aux besoins les plus divers de la photographie et de la vidéographie, le HUAWEI nova 8i est équipé d’un système Quad Camera 64MP AI. Cela comprend un appareil photo principal 64MP, un appareil photo ultra-large 8MP, un appareil photo macro 2MP et un appareil photo Bokeh 2MP. Ces caméras fonctionnent ensemble pour fournir des images et des vidéos époustouflantes dans tous les scénarios, quelle que soit la luminosité ou l’obscurité de l’environnement.

La caméra principale et la caméra ultra grand angle à l’arrière du HUAWEI nova 8i fonctionnent ensemble pour permettre la vidéo à double affichage. L’un est chargé de capturer l’ensemble de l’image, et l’autre est utilisé pour les gros plans, ajoutant une touche ludique à vos vidéos.

Lorsqu’il s’agit de capturer vos propres moments personnels, les selfies avec vos amis y joueront forcément un rôle. La caméra frontale haute résolution HUAWEI nova 8i 32MP vous rend, vous et vos amis, époustouflants dans chaque selfie. Il prend également en charge le mode Super Night Selfie qui améliore automatiquement les conditions du visage et les détails de l’arrière-plan. De plus, le puissant algorithme d’IA intégré supprime intelligemment les reflets des lunettes, vous donnant un look fabuleux même la nuit.

De plus, si vous avez oublié de charger votre téléphone avant de partir à l’école, inutile de vous inquiéter car HUAWEI nova 8 prend en charge 66 W HUAWEI SuperCharge, ce qui vous évite de devoir charger votre téléphone de temps en temps et entre les cours. Il peut être chargé jusqu’à 60 % en seulement 15 minutes et à 100 % en 35 minutes. Pendant le temps qu’il vous faudra pour prendre votre petit-déjeuner et vous habiller avant de partir au boulot, vous aurez le téléphone complètement chargé et prêt à partir.

Que ce soit pour jouer, regarder des vidéos, naviguer sur Internet ou afficher des photos dans la galerie, tout ce dont vous avez besoin est un affichage de haute qualité pour faire ressortir le meilleur. Le HUAWEI nova 8i est doté d’un écran OLED incurvé de 6,57 pouces, ainsi que de la prévention Mistouch prise en charge par l’IA et des fonctionnalités de confort oculaire certifiées par TÜV Rheinland, offrant une expérience visuelle éclatante et fluide à tous points de vue. De plus, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, l’écran met à jour 90 images par seconde et répond rapidement lors du défilement. Vous pouvez faire défiler les pages en douceur pour lire tout type de contenu, ainsi que rattraper plus rapidement les commentaires des abonnés. En plus de permettre une grande fluidité, un taux de rafraîchissement de 90 Hz vous offre une latence de contrôle tactile plus faible, rendant chaque toucher plus réactif et précis, vous donnant un avantage concurrentiel dans les jeux.

HUAWEI nova 8i est disponible en précommande dans les boutiques et sur Huawei Mall.

