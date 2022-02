Surnommé le « Trendy Flagship and Camera King », la dernière série HUAWEI nova – le HUAWEI nova 9 dispose d’une variété de fonctionnalités phares allant de la conception remarquable à la caméra Ultra Vision stellaire, avec des vitesses de charge incroyables. Le HUAWEI nova 9 est disponible dès maintenant avec une offre exceptionnelle et les consommateurs pourront l’acquérir en Tunisie à partir du 7 février 2022.

Le nouveau HUAWEI nova 9 arbore un écran incurvé couleur originale de 6,57 pouces à 120 Hz. Avec la prise en charge d’un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, d’un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz et de la couleur P3 Full-Path, l’écran offre des visuels fluides avec les moindres détails, reproduisant un contenu identique à la réalité.

Le HUAWEI nova 9 est équipé d’un système de quadruple caméra AI Ultra Vision, qui comprend une caméra principale Ultra Vision de 50 Mpx avec matrice de filtres colorés RYYB, une caméra ultra grand angle de 8 Mpx, une caméra de profondeur de 2 Mpx et une caméra macro de 4 cm. Les caméras avant et arrière du HUAWEI nova 9 prennent en charge l’enregistrement de vidéos 4K à 30 images par seconde. Grâce à la haute définition et à la fréquence d’images élevée, il offre une expérience vidéo agréable avec des détails fascinants et des mouvements fluides. Les consommateurs peuvent facilement basculer entre les caméras avant et arrière tout en filmant pour produire une seule vidéo présentant les deux séquences en une seule fois.

Vous pouvez également utiliser la vidéo à double vue pour montrer simultanément les perspectives avant et arrière, ou pour regrouper dans une même image un zoom et un plan large, tous deux pris sur le système de caméra arrière.

Le HUAWEI nova 9 est doté d’une batterie propriétaire de 4300mAh qui lui assure une autonomie de toute une journée. De plus, le roi des appareils photos branchés prend en charge la fonction SuperCharge HUAWEI 66W, ce qui lui permet de se charger beaucoup plus rapidement. Il ne faut que 15 minutes pour atteindre 53 % de charge et 38 minutes pour atteindre 100 %.

Fonctionnant sous EMUI 12, le HUAWEI nova 9 offre une expérience intelligente et transparente aux utilisateurs. L’AppGallery, fiable, innovante et sécurisée, est disponible sur le HUAWEI nova 9, où les utilisateurs peuvent télécharger un large éventail d’applications de haute qualité.

Pour plus d’informations cliquez ici: https://hmall.tn/produit/huawei-nova-9/

