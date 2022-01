La nouvelle année est une bonne occasion pour offrir des cadeaux à vos proches. Trouver le bon cadeau pour vos bien-aimés n’est pas une tâche facile. Si vous ne voulez pas dépenser de l’argent pour un cadeau qui finira dans le tiroir de quelqu’un, le HUAWEI nova 8i est un pari sûr pour la nouvelle année. Il peut être parfait pour tout le monde, vous pouvez vraiment « épater » vos proches.

La bonne nouvelle est que Huawei offre des écouteurs sans fil Bluetooth incroyables les HUAWEI FreeLace pour toute personne achetant le HUAWEI nova 8i avant le 10 janvier.

Découvrons ce que le HUAWEI nova 8i peut offrir.

L’apparence est attrayante :

Côté design, le HUAWEI nova 8i est audacieux et élégant et se décline en deux couleurs, Moonlight Silver et Starry Black. Pour ceux qui aiment les designs éblouissants, les nouveaux smartphones nova sont un véritable phénomène de mode. En particulier la couleur Moonlight Silver, une couleur unique qui permettra à l’utilisateur de se démarquer de la foule.

Pareil à plusieurs autres téléphones Huawei, le HUAWEI nova 8i est équipé d’un magnifique écran pour une visualisation immersive. Cette fois, l’écran s’appelle HUAWEI Edgeless Display et présente des bords incroyablement étroits, comme s’il était sans bord, comme son nom l’indique. Imaginez la facilité avec laquelle vous pourrez regarder des streams en direct ou jouer à des jeux avec ce téléphone. Positionné comme un smartphone d’entrée à milieu de gamme, le nouvel appareil nova reproduit des couleurs plus vraies que nature et des détails fins pour le streaming de vos émissions de téléréalité et séries télévisées préférées.

Capacités de la caméra

En ce qui concerne les capacités de l’appareil photo, le HUAWEI nova 8i est en tête, avec quatre caméras à l’arrière. Parmi elles, on trouve la caméra principale haute résolution de 64 Mpx, qui permet de capturer des photos plus nettes et en meilleure résolution qu’un téléphone à caméra de 48 Mpx. De plus, les utilisateurs bénéficient ainsi d’une plus grande souplesse dans la post-édition : les photos restent claires et nettes après avoir été zoomées et recadrées. Que vous publiiez vos repas quotidiens ou que vous montriez votre animal de compagnie, le HUAWEI nova 8i vous aide à capturer des détails d’une netteté exceptionnelle qui impressionneront vos amis.

Le mode nuit fait depuis longtemps partie de l’avantage concurrentiel des smartphones Huawei. De même, vous pouvez tirer parti du prochain HUAWEI nova 8i pour créer des photos claires et lumineuses qui épateront vos followers. En plus de son puissant appareil photo principal, le nouveau smartphone nova prend en charge l’algorithme de réduction du bruit multi-image afin de réduire les bruits pour les photos prises dans des endroits peu éclairés ou à l’extérieur la nuit. Des néons à un marché nocturne animé, le HUAWEI nova 8i facilite la photographie de nuit pour les utilisateurs de tous niveaux. La quadruple caméra arrière comprend également une caméra ultra grand angle, une caméra macro et une caméra de profondeur pour répondre aux différents besoins des consommateurs en matière de prise de photos et de vidéos.

66W HUAWEI SuperCharge

En plus d’un design élégant, d’un écran de haute qualité et d’une quadruple caméra puissante, ce nouveau smartphone prend en charge 66W HUAWEI SuperCharge, qui est la même technologie appliquée sur le fleuron de Huawei, le Mate 40 Pro. Par rapport aux capacités de charge rapide de 25W ou 30W disponibles chez ses concurrents, la fonction HUAWEI SuperCharge de 66W du HUAWEI nova 8i est vraiment impressionnante. Cette fonction est également très pratique, car elle permet aux utilisateurs de recharger complètement leur smartphone en un temps plus court, ce qui signifie qu’ils auront plus de temps pour faire ce qu’ils aiment.

Selon Huawei, ce nouveau smartphone est disponible sur hmall et dans tous les magasins agréés, toute personne qui l’achète avant le 10 Janvier recevra gratuitement les HUAWEI FreeLace. Si vous êtes intéressé, cliquez ici pour plus d’informations.

