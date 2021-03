Huawei Consumer Business Group (BG) a annoncé aujourd’hui que ses appareils portables avancés avaient réalisé des résultats impressionnantes et remporté de nombreux prix médiatiques à travers le monde. Notament, la GT 2 PRO en termes de conception, de logiciel de fitness et de technologie de surveillance de la santé, et les Freeduds PRO à reduction de bruit active avec leurs fonctionnalités et leurs performances adaptées à tous les scenarios.

Huawei FreeBuds Pro :

HUAWEI FreeBuds Pro est le véritable produit phare audio de Huawei. Depuis son lancement en septembre 2020, il est reconnu par les médias et les consommateurs. Sa conception géométrique, son contrôle gestuel intelligent et jusqu’à 8 heures d’autonomie de la batterie sont la première technologie intelligente de réduction du bruit dynamique au monde à offrir une expérience audio sans précédent. Les médias tels qu’Android Authority, Stuff, Android Central et PocketNow ont décerné à HUAWEI FreeBuds Pro les prix «Staff Choice», «Recommended» et «Editors Choice».

Android Authority

“Si vous recherchez une bonne qualité sonore, un ANC efficace, une batterie longue durée et une connectivité à deux appareils, vous devriez essayer FreeBuds Pro.”

Android Central

” Huawei FreeBuds Pro offre une excellente qualité audio, une réduction complète du bruit, une longue durée de vie de la batterie et un contrôle gestuel intuitif. ”

Stuff

“Animé par deux haut-parleurs de 11 mm pour une très grande amplitude et une bien meilleure qualité audio, le FreeBuds Pro a un son agréable et net, avec des médiums et des basses juteux qui ne manquent pas de ce bord dynamique que nous recherchons toujours dans les écouteurs.”

GSMArena

Les vrais écouteurs sans fil sont conçus pour la mobilité et le confort, ce que fait exactement Huawei. Freebuds Pro offre une grande commodité et un son clair sur Spotify ou Tidal, et fournit un son sans perte. “.

HUAWEI WATCH GT 2 Pro :

Depu is sa sortie en septembre 2020, la nouvelle HUAWEI WATCH GT 2 Pro représente le summum des fonctions avancées de la smartwatch de Huawei et est actuellement un leader sur le marché des appareils portables. En plus de se démarquer avec la conception la plus avancée, les critiques ont unanimement félicité la HUAWEI WATCH GT 2 Pro pour son excellente autonomie, sa conception et sa large gamme d’exercices.

Android Headlines

“Cette montre est équipée d’un très bon mode de remise en forme et la structure est de premier ordre. L’autonomie de la batterie est très faible, ce qui est l’un des meilleurs aspects de la Huawei Watch GT 2 Pro.”

PocketNow

“En raison de sa longue durée de vie de la batterie, de ses fonctions de santé et de remise en forme précises, de son affichage exquis et de son apparence de haute qualité / élégante, HUAWEI Watch GT 2 Pro est notre meilleur choix en termes d’apparence, de performances et d’autonomie de batterie. L’éditeur de la montre intelligente . »

Tech Advisor

“Cela dit, il est indéniable que dans la gamme de produits de la série GT 2, le GT 2 Pro est de loin le meilleur. Il offre l’un des designs les plus attrayants et de la plus haute qualité du marché, et a continuellement amélioré ses fonctionnalités. un support. ”

Trusted Reviews

“La durée de vie de la batterie est certainement la meilleure, et elle peut être trouvée n’importe où, ce qui est le plus simple.”

Les deux produits seront disponibles sur le marché tunisien à partir du 11 mars 2021.

