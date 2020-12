Depuis la naissance de l’ordinateur portable, son développement a tourné autour de la productivité. Grâce à de nos jours, nous pouvons acheter des ordinateurs portables légers grâce aux développements technologiques. Dance ce sens, Huawei le géant chinois, s’est lancé en force avec les deux PC ; Huawei matebook Xpro et le Huawei D15.

HUAWEI XPRO 2020 :

Le HUAWEI MateBook X Pro 2020 est plus qu’une jolie couverture, il offre également des performances inégalées et héberge un trésor de fonctionnalités. Faisant partie d’un écosystème intelligent, l’ordinateur portable est sans aucun doute un véritable ordinateur portable phare.

Huawei Share: un élément clé de la construction de l’écosystème de Huawei :

Depuis que Huawei a commencé à développer des ordinateurs portables, il travaille sans relâche pour renforcer la collaboration entre le logiciel et le matériel. Ces tentatives peuvent être vues dans les versions mises à niveau de Huawei de Huawei Share OneHop et Multi-screen Collaboration, qui sont devenues les premières à briser la frontière entre les systèmes Android et Windows. Avec Huawei Share, vous pouvez désormais protéger l’écran de votre téléphone sur l’écran de votre ordinateur portable et contrôler votre téléphone à l’aide de l’ordinateur portable, pour une utilisation plus facile et plus pratique, vous évitant ainsi de devoir basculer encore et encore entre les deux appareils.

En tant qu’assistant de travail, le HUAWEI MateBook X Pro est livré avec une fonction de collaboration multi-écrans unique qui vous permet de projeter votre smartphone sur son écran et de contrôler deux appareils sur un seul écran.

HUAWEI MateBook D15:

Encore plus de choses à voir

erdez-vous dans les 15,6 pouces de l’incroyable écran FullView du HUAWEI MateBook D 15 2020. Avec un taux d’occupation de l’écran exceptionnel de 87% et des bords réduits à 5,3 mm, il sera parfait pour une immersion totale dans vos sessions de travail, et stimulera votre créativité à chaque instant.

Ressentez la force

LeHUAWEI MateBook D 15 2020 est alimenté par le processeur AMD Ryzen 5 3500U, qui accélère et améliore grandement ses performances. Combiné à un disque dur SSD3 et 8 Go de RAM, jouissez de vitesses de lecture et d’écriture extrêmement rapides. Enfin avec sa carte graphique Radeon Vega 8, votre HUAWEI MateBook D 15 2020 sera votre meilleur allié dans votre travail quotidien et le visionnage de vos séries et films préférés.

La très bonne nouvelle, ces deux PC le HUAWEI MateBook X Pro et D 15 sont disponible en précommande du 23 décembre au 29 décembre avec des packs assez intéressant.

Ne ratez pas une occasion pas les autres pour avoir le meilleur partenaire selon vos besoins pour Commencé l’année en beauté.

