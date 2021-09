En ce qui concerne les wearables, les utilisateurs d’aujourd’hui ont l’embarras du choix en différentes formes et tailles. Cependant, la gamme d’appareils portables de Huawei a toujours maintenu sa position en tant qu’appareils portables avant-gardistes, non seulement élégants et uniques, mais également dotés de fonctionnalités qui les rendent utiles pour un usage quotidien.

Les appareils portables ont généralement des difficultés en ce qui concerne la durée de vie de la batterie sous deux aspects, la durée de vie totale de la batterie sur une seule charge et le temps nécessaire pour se recharger à pleine capacité. La HUAWEI WATCH FIT brille sur cet aspect, elle peut maintenir jusqu’à 10 jours d’autonomie sur une seule charge, avec un suivi continu de la condition physique. La charge de secours est également rapide, grâce à la technologie de charge rapide de Huawei, où une charge de cinq minutes peut tenir la montre pendant une journée entière d’utilisation typique, tandis qu’une demi-heure chargera jusqu’à 70 % !

D’autre part, le HUAWEI Band 6, avec l’aide de ses fonctionnalités solides, montre la capacité de changer la façon dont les utilisateurs perçoivent un bracelet intelligent. S’éloignant de l’éthique de conception traditionnelle comme les écrans minimalistes ou monochromes ou même le suivi limité de la condition physique et de la santé, l’intelligent HUAWEI Band 6 est beaucoup plus riche en fonctionnalités. Comme HUAWEI n’est pas étranger à la longue durée de vie de la batterie de ses appareils portables, une seule charge peut donner aux utilisateurs 2 semaines complètes d’utilisation.

Cependant, ce qui fait vraiment des produits HUAWEI un concurrent puissant dans le segment des Wearables intelligents, ce sont leurs solides fonctionnalités de suivi de la santé et de la condition physique. En termes de surveillance de la santé : Les utilisateurs peuvent suivre instantanément leurs niveaux de saturation en oxygène dans le sang à l’aide de matériel optique et d’algorithmes optimisés à tout moment et n’importe où : que ce soit au bureau, à la maison, à la salle de sport ou même lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez toujours compter sur vos appareils portables HUAWEI pour vous donner une lecture détaillée et continue en un seul clic.

La technologie HUAWEI TruRelax qui fournit une surveillance et une évaluation précises des conditions de stress; HUAWEI TruSleep 2.0 permet une surveillance scientifique du sommeil pour assurer un suivi approprié et détaillé du sommeil de l’utilisateur et utilise les données enregistrées pour identifier six problèmes de sommeil typiques, notamment l’insomnie, le sommeil peu profond, les réveils nocturnes, les réveils tôt le matin, les rêves excessifs et un sommeil irrégulier. La technologie de surveillance de la fréquence cardiaque HUAWEI TruSeen 4.0 permet une surveillance continue de la fréquence cardiaque de l’utilisateur, rapidement et avec précision toute la journée en arrière-plan, en informant l’utilisateur en cas d’irrégularités.

Leurs caractéristiques de remise en forme sont également l’une de leurs qualités déterminantes. Les utilisateurs peuvent choisir parmi 96 modes d’entraînement différents avec suivi avancé des données. Cela comprend 11 modes d’entraînement professionnels qui couvrent les types d’exercices les plus populaires, y compris la course, la marche, le vélo, la natation et plus. Tandis que 85 autres modes d’entraînement, y compris l’entraînement physique, la danse, les jeux de ballon, les sports nautiques, les sports d’hiver et les sports extrêmes, chacun d’eux est doté d’un suivi complet des données.

En plus de cela, la HUAWEI WATCH FIT et le HUAWEI Band 6 sont livrés avec une gamme de fonctionnalités intelligentes utiles pour la vie quotidienne. Cela inclut des notifications intelligentes pour les appels et les messages, des télécommandes pour l’appareil photo du smartphone, afin que les utilisateurs puissent mettre leur smartphone sur un trépied pendant la prise de photo et même des commandes de lecture de musique.

