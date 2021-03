Le leader mondial d’infrastructures TIC et dispositifs intelligents, Huawei Tunisie, a organisé, mardi 16 mars 2021, dans le cadre du Huawei Tunisian Talent Day, une cérémonie pour présenter son livre blanc “Talents TIC en Tunisie : Adéquation entre l’offre et la demande”.

Réalisé en collaboration avec PwC, cet ouvrage présente les résultats d’une étude sans précédent en Tunisie, comprenant une évaluation et une analyse qualitative et quantitative approfondie. Elle est basée sur des données collectées auprès des différents acteurs de l’écosystème des TIC afin de mesurer l’adéquation entre les programmes d’études universitaires et de formation professionnelle (l’offre) et les besoins et attente du marché (la demande) en termes d’emplois et de compétences TIC.

La cérémonie a été honorée par la présence du Ministre des Technologies de la communication, Mohamed Fadhel Kraiem, de l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine, Zhang Jianguo ainsi que Lin Xingshuo, Directeur Général de Huawei Tunisie. A leurs côtés, Adnane Ben Halima, Vice-Président en charge des relations publiques pour la région Méditerranée au bureau régional de Huawei Northern Africa et Moez Kamoun, PwC Tunisia Partner. Le Président Directeur Général de Tunisie Telecom Samir Saied, le Directeur Général d’Orange Tunisie Thierry Millet ainsi que Sami Antit directeur des ressources humaines d’Ooredoo Tunisie ont également fait part de leur participation.

A cette occasion, Mohamed Fadhel Kraiem a salué l’effort des équipes de Huawei à investir dans le développement technologique de la Tunisie mais surtout dans la participation et l’intégration des compétences du numérique dans le parcours des étudiants tunisiens.

De son côté, l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine a déclaré « qu’en tant que acteur mondial important dans le domaine des TIC, Huawei offre non seulement un service de haute qualité en Tunisie, mais s’attache également à assumer la responsabilité sociale en formant les talents locaux. L’Ambassadeur a affirmé que les deux pays peuvent accentuer leur coopération dans les secteurs de la technologie de télécommunications et de la formation des ressources humaines.

“Huawei Tunisie œuvre en étroite collaboration avec les universités locales, publiques et privées, ainsi qu’avec les agences gouvernementales et les ministères pour assurer la création d’un vivier de talents TIC. Ceci, en ligne avec les ambitions du pays de devenir la référence du numérique dans la région, atteste le Directeur général de Huawei Tunisie M. Lin Xingshuo.

A l’issue d’une année riche et mouvementée, Huawei Tunisie a tenu à présenter une rétrospective des programmes de formations et de certifications en plus de ses offres de stages et de formations proposées pour les étudiants dans le domaine des TIC.

“Seeds For The Future et Huawei ICT Academy représentent nos principaux programmes de promotion et de formation des talents numériques” déclare Adnane Ben Halima, “nous œuvrons à travers nos programmes à la construction d’un réseau de talents TIC solide et efficace en Tunisie”

En fin de cérémonie l’équipe de PwC est revenue sur l’élaboration du Livre Blanc en présentant les recommandations et actions à mettre en œuvre en collaboration avec la profession (recruteurs, employeurs), les universités et les écoles d’ingénieurs pour pallier les écarts constatés et projetés.

Celles-ci portent principalement sur :

La gouvernance

L’agilité d’adaptation des curricula TIC

L’instauration d’un diplôme de licence sur quatre ans

L’accréditation et l’augmentation des capacités des universités et écoles d’ingénieurs TIC

La mise en place de diplômes hybrides (Fintech, Agritech, Biotech, etc.)

La formation en alternance, l’upskilling et le reskilling des compétences actuelles

La reconversion de chômeurs et de diplômés d’autres domaines

L’introduction de certifications dans les curricula

