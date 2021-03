Vous avez certainement entendu parlé des nouveau produits Huawei : La nouvelle huawei watch gt 2 pro et les fameux freebuds Pro. Des produits de très haute gamme créer pour vous servir.

Commençant par la huawei watch GT 2 pro Bénéficiant d’une luxueuse collection Moon Phase, cette dernière apporte aux utilisateurs une combinaison unique d’éthique de conception de montre classique et de technologie de smartwatch. Non seulement cela ajoute une touche d’élégance, mais la collection Moon Phase est également fonctionnelle, réunissant 8 phases de lune, heures de marée, constellations et plus encore dans un seul cadran. Le corps minimaliste et robuste de la HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase Collection complète cette caractéristique royale qui utilise des matériaux haut de gamme tels que le titane pour le corps de la montre, la céramique pour le dos et le saphir pour l’écran AMOLED de 1,39 pouce, tous soigneusement choisis pour sa finition haut de gamme et sa durabilité robuste. La personnalisation est également disponible avec plus de 200 cadrans au choix. Les utilisateurs ont également la possibilité de créer leurs propres cadrans à l’aide de la fonction One Hop qui leur permet d’utiliser des images de leur galerie en appuyant simplement sur leur smartphone Huawei sur la montre.

La collection HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase offre également une autonomie de batterie de deux semaines, même avec une utilisation quotidienne normale avec des fonctions de suivi de la santé et de la forme physique activées.

En termes de surveillance de la santé, Huawei a considérablement amélioré ses capacités de suivi de la santé sur la HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase Collection avec une technologie de surveillance de la fréquence cardiaque HUAWEI TruSeen ™ 4.0+ améliorée pour la surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel. De plus, la smartwatch suit également les niveaux d’oxygène dans le sang (SpO2) et prend en charge le suivi du sommeil avec HUAWEI TruSleep ™ 2.0. La gestion du stress est également surveillée avec la technologie HUAWEI TruRelax ™. En termes de suivi de la condition physique, la HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase Collection comprend plus de 100 modes d’entraînement, ainsi que 10 cours d’entraînement préinstallés pour les coureurs et des sports haut de gamme comme le golf et le ski. De plus, la collection HUAWEI WATCH GT 2 Pro Moon Phase est étanche jusqu’à 5 ATM.

Passant au deuxième, le maitre du son, les Freebuds pro En termes de taille et d’apparence, le HUAWEI FreeBuds Pro a bel et bien conquis nos cœurs. Le boîtier de charge du HUAWEI FreeBuds Pro adopte une forme rectangulaire avec des bords arrondis, formant une forme ovale lisse. Ces écouteurs ressemblent à la forme des touches du piano, ainsi qu’à la forme ovale pour unifier la conception globale. Même en un coup d’œil rapide, leur forme est extrêmement simple mais élégante. Ils ressemblent plus à un accessoire à la mode qu’à autre chose. Il ne pèse que 6 g par écouteur, soit à peu près le même poids qu’une petite pièce de monnaie. Les porter ne vous donnera pas une sensation évidente de mise en charge, ou en fait, beaucoup de sensations du tout, elles sont presque imperceptibles.

En termes de couleur, le HUAWEI FreeBuds Pro est disponible en noir de carbone, blanc céramique et argent givré pour convenir à un plus large éventail de préférences utilisateur.

Annulation du bruit

L’annulation dynamique intelligente du bruit est différente des deux systèmes classiques d’annulation de bruit passifs utilisant des systèmes d’isolation physique et d’annulation active du bruit (ANC) où les algorithmes traitent une seule onde et la projettent vers l’arrière pour annuler tout le son entrant. Le HUAWEI FreeBuds Pro dispose d’un système révolutionnaire intelligent d’annulation du bruit dynamique, qui est, en termes simples, une solution d’annulation systématique du bruit qui divise le processus d’annulation du bruit en trois parties distinctes: le mode Ultra, le mode confortable et le mode général.

Batterie :

La durée de vie de la batterie des écouteurs affecte directement l’expérience utilisateur. En termes d’autonomie de la batterie, lorsque les écouteurs sont complètement chargés avec la suppression du bruit désactivée, ils peuvent fournir aux utilisateurs 4 heures de temps d’appel et 7 heures de lecture de musique. Lorsqu’il est utilisé avec le boîtier de charge et la suppression du bruit désactivés, les données officielles sont 18 heures d’appel et 30 heures de lecture de musique. En outre, pour améliorer davantage la durée de vie de la batterie de HUAWEI FreeBuds Pro, il prend en charge HUAWEI SuperCharge filaire et sans fil pour une expérience de charge plus efficace. Une charge filaire de 10 minutes pourrait charger à 31% et une charge sans fil de 10 minutes avec le support de chargeur sans fil HUAWEI SuperCharge pourrait charger 19%.

La watch GT2 pro et la freebuds pro de Huawei sont disponible maintenant sur le marché tunisie avec des prix imbattables. La huawei watch GT2PRO à 1199DT avec un brand 4e comme Gratuit et les freebuds à 699Dt (prix public conseillé).

