Depuis son lancement en Tunisie, février 2020, Le Huawei Y7p, a eu un grand succès, le consommateur a vite retrouver ces repères avec l’APP gallérie…

Ce smartphone est particulièrement unique pour huawei car c’est le premier téléphone avec sa toute nouvelle découverte l’App Gallery ; un store officiel d’applications prévu pour ne fonctionner que sur les smartphones Huawei , cet app store est une alternative au Play Store de Google qui regroupe des milliers d’applications installables avec plusieurs fonctionnalités.

Toutes les applications sont classées par thèmes mais aussi par nombre de téléchargement, par les mieux notés ou encore par les plus vendues. Egalement huawei offre des fonctionnalités de recherche qui sont aussi enrichies pour permettre à chaque utilisateur de trouver rapidement la meilleure application selon son besoin.

La dernière édition de la série Y de huawei, offre l’Y7P avec un design fin, des performances solides et une utilisation facile.

Ce dernier est composé d’une triple caméra, un capture vidéo grand angle, et d’un fort processus pour les gamers. En plus de cela, la configuration de l’appareil photo ouvre également les portes à la photographie en basse lumière à l’aide du mode nuit, qui stabilise la prise de vue et ajuste l’exposition pour une prise de vue détaillée, même dans des conditions de faible luminosité.

L’Y 7 P est la composition parfaite entre des fonctionnalités professionnelles et des nouveautés extraordinaires.