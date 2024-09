LG Electronics (LG) a consolidé sa réputation d’excellence en matière de design en remportant 23 Prix lors des International Design Excellence Awards (IDEA) de 2024. Parmi ces récompenses, on compte deux Prix d’or, un Prix d’argent et trois Prix de bronze, ce qui renforce la position de LG en tant que leader en matière d’innovation dans le domaine du design.

Les Prix de 2024 sont particulièrement remarquables car ils soulignent l’engagement de LG à créer des designs qui donnent la priorité à la valeur sociale et à la durabilité, en plus de l’attrait esthétique. Le « LG Comfort Kit », l’un des lauréats de la médaille d’or, illustre cette approche. Cet ensemble d’accessoires inclusifs est conçu pour améliorer l’accessibilité des appareils LG, en les rendant plus faciles à utiliser pour les personnes de tous âges, sexes et capacités.

Le kit de confort comprend sept accessoires bien conçus, dont la « poignée facile », qui permet aux utilisateurs, dont la force ou la dextérité est limitée, d’ouvrir et de fermer facilement les portes de l’appareil en y passant le bras. La « boule facile » permet d’actionner les cadrans des appareils avec la paume de la main, tandis que le « cintre facile » simplifie le processus d’accrochage des vêtements sur des cintres mobiles à l’intérieur du Styler de LG, ce qui est particulièrement avantageux pour les utilisateurs de fauteuils roulants.

Ces accessoires, qui s’intègrent parfaitement aux produits LG existants, sont faciles à attacher et à détacher et présentent des bords arrondis pour plus de sécurité. En outre, l’Easy Handle, l’Easy Ball et l’Easy Hanger sont fabriqués à partir de plastique recyclé, ce qui souligne l’engagement de LG en faveur de la durabilité et de l’économie circulaire.

La deuxième médaille d’or a été décernée au « LG gram Fold », un ordinateur portable pliable qui combine le design ultra-léger et l’expérience d’un grand écran de la série LG gram avec l’adaptabilité d’un écran pliable. Grâce à la technologie OLED, cet appareil peut passer d’un ordinateur portable de 12 pouces à une tablette de 17 pouces, avec une interface utilisateur et une expérience optimisées pour chaque mode.

Par exemple, lorsqu’il est plié comme un livre, l’écran ajuste automatiquement son format et son orientation. Les utilisateurs peuvent dessiner à l’aide d’un stylo tactile, diviser l’écran pour le multitâche ou activer un clavier virtuel sur l’écran inférieur. L’appareil peut également fonctionner comme un ordinateur portable traditionnel avec un clavier sans fil. La finition en verre mat ajoute une touche haut de gamme, tandis que la construction en alliage de magnésium garantit la durabilité et la portabilité de l’appareil, qui ne pèse que 1 250 grammes.

Le succès de LG à l’IDEA 2024 ne se limite pas à ces récompenses en or. Le projecteur portable LG CineBeam Q a reçu un Prix d’argent pour sa capacité à s’intégrer dans n’importe quel espace, offrant une portabilité maximale grâce à son design compact et à sa poignée rotative à 360 degrés. Des Prix de bronze ont été décernés à la pompe à chaleur LG Therma V™ R290 Monobloc, au déshumidificateur LG avec double compresseur à inverseur et à l’expérience utilisateur intuitive du ServeBot LG CLOi, connue sous le nom de « LG CLOi UX 2.0 ».

Le « LG CLOi UX 2.0 » est doté d’un écran adaptatif qui ajuste la taille des caractères en fonction de la distance de l’utilisateur par rapport à l’écran, et son état est clairement communiqué par des couleurs et des mouvements intuitifs. Plus tôt dans l’année, le ServeBot LG CLOi a également été récompensé par le Red Dot Design Award et l’Ergonomics Design Award, confirmant ainsi sa position de leader en matière de design.

En plus de ces récompenses majeures, LG a reçu 17 Prix de finalistes pour une large gamme de produits, y compris des moniteurs, des climatiseurs, des machines à laver, des sèche-linge, des humidificateurs, des haut-parleurs, des micro enseignes LED et des logiciels, tels que webOS UX, LG ThinQ UX et Sound UX.