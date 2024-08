LG Electronics (LG) invite les consommateurs du monde entier à Berlin, en Allemagne, pour découvrir ses dernières innovations en matière d’appareils électroménagers IA à l’IFA 2024, qui se tiendra du 6 au 10 septembre. Sous le thème « Expérience, maison intelligente affectueuse », l’entreprise présentera sa vision complète et inspirante du prochain chapitre de la maison IA.

Sur le stand de grande envergure de LG, situé dans le hall 18 du Messe Berlin, les visiteurs pourront découvrir la qualité de vie améliorée rendue possible par la gamme diversifiée de solutions domotiques IA de l’entreprise. En plus de présenter ses dernières offres alimentées par une intelligence affectueuse, LG démontrera ses progrès considérables dans la réalisation de la maison IA du futur et réaffirmera son ferme engagement à mener une nouvelle ère d’innovation IA.