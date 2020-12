Avec une palette de produits allant des téléviseurs aux accessoires informatiques, VEGA, la marque tunisienne a su fédérer autour de ses valeurs fortes de la Satisfaction et de la Qualité Client ainsi que répondre aux attentes des clients en misant sur un rapport qualité- prix exceptionnel.

Soucieuse de démocratiser la technologie, VEGA se positionne comme un partenaire de proximité en la rendant plus accessible. Elle est le facilitateur technologique et dans cette optique qu’elle inaugure son deuxième showroom à Sfax, idéalement situé dans la zone industrielle Poudrière 1 et couvrant une superficie de 400 m2.

Rehaussée par la présence de messieurs Jaloul Ayed, Président Fondateur VEGA GROUP, Chawki Trimeche, Directeur Général VEGA GROUP, Sung-Kyu LEE Managing Director Tunisia Branch SAMSUNG ELECTRONICS et Mohamed Kamel Ben Hmidene VD- Product Marketing SAMSUNG ELECTRONICS, la cérémonie d’inauguration a eu lieu en comité restreint par respect aux règles préventives contre le COVID-19 et tous les convives ont été invités à un cocktail au Borj à Sidi Mansour le 11 Décembre.

C’est une cérémonie qui célèbre l’ouverture d’un nouveau Showroom mais aussi le rapprochement de la marque de ses utilisateurs et partenaires du Sud de la Tunisie avec point d’ancrage à Sfax pour couvrir Gabès, Gafsa, Kébili, Médenine, Sidi Bouzid, Tataouine et Tozeur.

Une proximité qui garantit aux clients et fans de retrouver les différents produits en vente chez les différents revendeurs partenaires au sud du territoire tunisien, spécialement ses Smart TV en 32’’, 40’’, 43’’, 50’’, 55’’, 58’’ et 65’’ tant appréciés.

Ce deuxième showroom est aussi l’occasion de garantir la satisfaction de ces utilisateurs du sud car il inclut aussi un nouveau centre de services après-vente, son 3ème en Tunisie. Une action qui lui permet de satisfaire les utilisateurs et de les guider plus facilement en cas de besoin.

VEGA étant le distributeur officiel de la marque de TV la plus appréciée au monde, “SAMSUNG” montre une fiabilité au niveau de la qualité des différents articles qui sont exposés côte à côte avec les TV SAMSUNG dans son nouvel établissement à Sfax.

