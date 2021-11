Ooredoo poursuit sa saga des jeux SMS et annonce une nouvelle édition du méga jeu quiz Fortuna 2021, pour plus de cadeaux sur des mois. Le jeu de questions/réponses est destiné exclusivement aux abonnés ooredoo leur permettant de gagner une voiture ou des montants cash hebdomadaires et mensuels. Un nouveau rendez-vous avec la culture générale et les gains pour ajouter une touche à l’expérience utilisateur loin de l’utilisation classique des lignes.

Entre Sport, culture générale, histoire ou cinéma, la chasse aux réponses permet de tester les connaissances de l’abonné tout en lui permettant de gagner un des cadeaux. Des multiples cadeaux à des fréquences diverses, les lots gagnants englobent un lot cash hebdomadaire de 3 000 DT, 01 lot cash mensuel d’une valeur unitaire de 10 000 DT. Ooredoo réserve un grand lot mensuel : une voiture Renault Clio d’une valeur unitaire de 45 500 DT.

Le méga quiz Fortuna a démarré le 20 octobre 2021 avec une possibilité de participer via l’ensemble des services offerts par Ooredoo. L’inscription au jeu se fait par SMS, Chatbot, application My Ooredoo ou le site web de l’opérateur. Pour tenter de remporter l’un des lots gagnants, il suffit de répondre aux questions par SMS, Chat Bot ou même via fortuna.tn et attendre la délibération de la liste des gagnants sur la page Facebook d’Ooredoo.

Le jeu est sans obligation d’achat et les abonnés peuvent participer gratuitement. Les quiz apportent du bonheur avec Ooredoo.

