La pratique des achats en ligne ou le e-commerce se développe de plus en plus, et avoir une vision complète à propos des achats avant de les effectuer grâce aux catalogues est très apprécié par les clients.

C’est avec Aaron Montgomery Ward que les catalogues apparaissent pour la première fois en 1872 d’où il publiait un catalogues contenant 163 des produits de son entreprise et finit par publier des catalogues assez modernes après évolution de sa firme.

Cet outil de marketing permet aux utilisateurs d’orienter leurs recherches; les magazines et boutiques offrent les catalogues à leurs clients où ils présentent les produits à vendre accompagnés de leurs prix et caractéristiques, ce qui facilite et parfois encourage les achats.

Cette invention a bien faciliter les tâches aux gens, d’où on est plus obligé de nous déplacer pour voir les offres des boutiques, en plus de cela cet invention nous permet de savoir des informations sur les produits; en mettant les descriptions et caractéristiques des produits d’où les clients peuvent avoir accès à une information complète et recevoir toutes les réponses à leurs questions.

Ce support visuel permet la mémorisation simple et rapide des produits d’où les clients se rappellent des marques, ils sont aussi efficaces en tout ce qui est marketing et commercialisation des produit et le plus important c’est qu’ils sont accessibles et transportable, ce qui permet l’accès direct et instantané aux produits présentés dans leurs pages.

Chaque jour de nouvelles technologies apparaissent dans nos vies et de nouvelle techniques de marketing apparaissent tel les catalogues; outil de marketing digitale une des méthodes très fortes et a de l’impact sur les achat en personne ou en ligne , et la Tunisie ne peut que faire partie de cette évolution, d’où plusieurs grands et petits supermarchés ou boutiques dans le pays offrent des catalogues de leurs produits.

La plateforme Joodek est un site web où vous trouverez plein de coupons de réduction et catalogues de plusieurs boutiques en Tunisie. La plateforme a pour mission de guider les consommateurs pour trouver les meilleurs produits et les meilleurs supermarchés, il a pour vocation aussi de publier les derniers coupons et catalogues de différentes boutiques. Chez Joodek les catalogues sont plus accessibles, d’où il s’agit d’ une variété de catalogues sous format digital que ce soit des produits des boutiques et/ou magasins régional ou même local parmi eux on trouve ( Aziza, MG, Monoprix..), en ligne, gratuitement, et à l’instant.

