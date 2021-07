Une formation gratuite, basée sur l’application mobile Skill Cup et développée en collaboration avec l’équipe Kaspersky Security Awareness, a été lancée aujourd’hui pour aider les parents et leurs enfants à mieux appréhender les enjeux liés à la cybersécurité et à l’éthique numérique. Elle a été conçue pour répondre aux principaux problèmes et défis que les enfants peuvent rencontrer en utilisant leurs appareils et en surfant sur Internet. Le programme est disponible sur iOS et Android.

Selon plusieurs études[1], à 11/12 ans, la majorité des enfants utilisent déjà différents appareils connectés. Mais pour qu’Internet reste un endroit sûr pour les enfants nés « avec une tablette dans les mains », les compétences en cybersécurité et en éthique des pratiques numériques doivent être développées dès l’enfance. Kaspersky et Skill Cup ont travaillé conjointement au développement d’une formation afin de répondre à ce besoin.

Basé sur l’application mobile Skill Cup, elle se compose d’une suite de leçons interactives organisées en plusieurs thématiques. Ces leçons sont proposées sous différents formats : articles, vidéos, quiz et infographies.

Les sujets couvrent les questions les plus importantes en matière d’éthique et de culture numérique telles que la cyberintimidation, les règles de communication avec les étrangers, les contenus dangereux (groupes et enjeux), les types de fraude, etc. À la fin de chaque leçon, un petit test est proposé pour évaluer la connaissance et la compréhension du sujet.

La formation mobile est actuellement disponible en anglais et en russe.

« Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer des écoliers sans leurs appareils numériques. Ainsi, tôt ou tard, les parents achèteront le premier smartphone de leur enfant, qui sera initié à un nouveau monde numérique. Arrive ensuite le dilemme pour chaque parent qui est de savoir comment protéger son enfant des diverses cybermenaces auxquelles il sera confronté sans trop interférer avec son espace numérique personnel. Nous avons eu ainsi l’idée d’une formation rapide sur mobile, qui permettra aux parents de comprendre la nature des cybermenaces actuelles auxquelles font face leurs enfants. Elle leur fournira également des trucs et astuces afin de maintenir un niveau raisonnable de sécurité sans un contrôle ou des restrictions trop strictes » commente Denis Barinov, responsable de l’Académie Kasperky. « Les enfants sont aujourd’hui habitués à utiliser un large éventail de média sociaux tels que TikTok, YouTube et bien d’autres. C’est pourquoi le format d’apprentissage doit être ajusté à leurs propres habitudes de consommation de contenus. Chez Skill Cup, nous utilisons le micro-apprentissage pour enrichir les connaissances de manière amusante et engageante », déclare Roman Mandrik, PDG et fondateur de Skill Cup.

Plus d’informations sur la formation et le contenu disponible sur le lien suivant : https://www.skillcup.ru/kaspersky-eng.

(Vus 15 fois, 1 visites Aujourd'hui)