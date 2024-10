Kaspersky vient de clôturer avec succès l’édition 2024 de son forum KNext Tunis. Cet événement de premier plan qui s’est tenu à l’Hôtel Laico, a permis de réunir un parquet d’éminents experts dans le domaine de la cybersécurité, en plus de décideurs tunisiens influents et de professionnels du secteur de la tech. Ce rendez-vous stratégique a offert aux intervenants l’occasion d’égrener en profondeur les défis actuels et futurs en matière de cybersécurité, auxquels sont confrontées les entreprises tunisiennes, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), dans un contexte de transformation numérique accélérée.

L’un des points forts de cette édition a été la présentation par Kaspersky de données exclusives, révélant les évolutions inquiétantes du paysage des cybermenaces en Tunisie. En 2023, le TunCERT a recensé près de 150 000 incidents affectant le cyberespace national, dont une part conséquente liée à des attaques par hameçonnage, représentant 46 % des cas, tandis que les malwares étaient impliqués dans 17 % des incidents. Ces chiffres témoignent de la diversité et de la sophistication des cyberattaques, qui continuent d’évoluer, exposant les entreprises tunisiennes à des risques toujours plus complexes et difficiles à prévenir.

Dans son allocution, Pascal Naudin, directeur B2B de Kaspersky en Afrique du Nord, a insisté sur l’urgence pour les PME tunisiennes de renforcer leur vigilance face aux cybermenaces. Il a souligné : « Dans un monde où la digitalisation progresse à une vitesse fulgurante, les PME tunisiennes se trouvent de plus en plus exposées aux cyberattaques. Nos récentes analyses révèlent une sophistication croissante des menaces, notamment à travers des fichiers malveillants imitant une suite bureautique bien connue, rendant indispensable la mise en place de stratégies de cybersécurité adaptées et proactives. »

Au cours de cette journée, les participants ont pu bénéficier d’un aperçu complet des différentes phases d’une cyberattaque, allant de l’intrusion initiale à la phase de remédiation, grâce aux présentations captivantes d’experts internationaux de Kaspersky. Ces interventions ont également permis de mettre en lumière les avantages des modèles de gestion de la sécurité MSP (Managed Service Providers) et MSSP (Managed Security Service Providers), qui offrent une réponse flexible et efficace aux besoins croissants des entreprises en matière de cybersécurité.

Un autre moment marquant de cet événement a été la signature d’un partenariat stratégique entre Kaspersky et l’École Pluridisciplinaire Internationale (EPI) de Sousse. Ce partenariat s’inscrit dans l’ambition de Kaspersky de renforcer l’éducation en cybersécurité en Tunisie, en particulier à travers la Kaspersky Academy. En formant les jeunes aux enjeux de la sécurité numérique, ce partenariat pose les bases d’une génération plus consciente et mieux préparée face aux défis technologiques de demain.

Lors de la clôture de cette journée riche en enseignements, les participants ont eu l’opportunité d’explorer les toutes dernières innovations technologiques développées par Kaspersky. Ces solutions, spécifiquement adaptées au marché tunisien, visent à offrir une protection globale face aux menaces en constante évolution. En mettant à disposition des technologies offrant une couverture de sécurité à 360 degrés, Kaspersky s’affirme comme un acteur clé pour les entreprises soucieuses de sécuriser leur avenir numérique.