Pour la première fois, Amazon Alexa arrivera sur une large gamme de téléviseurs tiers alimentés par webOS, LG Electronics plate-forme de télévision propriétaire.

Les marques de téléviseurs telles que Advance, Blaupunkt, Eko, JSW, Manta, Polaroid, RCA, Seiki et Skytech ainsi que les fabricants de conception originale Ayonz, Dualshine, Konka, Silicon Player, Skyworth et Xianyou, entre autres, offriront bientôt cette capacité dans leurs téléviseurs compatibles webOS avec Magic Remote afin qu’encore plus de consommateurs puissent profiter des capacités de reconnaissance vocale intelligente d’Alexa.

Les technologies exclusives d’IA ThinQ et de reconnaissance vocale de LG permettent aux propriétaires de téléviseurs webOS de parler simplement dans la télécommande avancée Magic Remote pour faire avancer les choses ou obtenir les informations dont ils ont besoin. Grâce à sa capacité de pointer-cliquer, LG Magic Remote est extrêmement intuitif à utiliser et reconnaît et se connecte automatiquement aux décodeurs et autres appareils compatibles tels que les barres de son.

Il suffit d’appuyer longuement sur le bouton Amazon Prime Vidéo et de parler dans la télécommande magique pour ouvrir un tout nouveau niveau de commodité, permettant aux propriétaires de téléviseurs webOS de régler le volume du téléviseur, de changer de chaîne, de lire de la musique, de lire les actualités, de contrôler une maison intelligente, de raconter une blague et plus. Par exemple, dites simplement, Alexa, ouvrez YouTube, ou Alexa, propose des films comiques dans la télécommande et Alexa répondra immédiatement, affichant les options de visualisation sur l’écran pour le plaisir de chacun.

L’ajout d’Amazon Alexa à la longue liste de fonctionnalités webOS améliorera l’expérience utilisateur et augmentera la valeur de notre écosystème de télévision intelligente en pleine croissance, a déclaré Jung Sung-hyun, responsable des services de contenu chez LG Home Entertainment Company.

Réunir les capacités d’Alexa avec la commodité de webOS à des téléviseurs tiers est une solution gagnant-gagnant pour les marques de télévision, les clients et les développeurs.

La fonction Alexa intégrée sera activée en direct à partir du troisième trimestre en Amérique du Nord, suivie par d’autres régions, notamment l’Europe et l’Asie.

