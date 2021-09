De nos jours, en Tunisie, si quelqu’un a besoin de consulter un médecin, il suffit d’ouvrir l’application Med (https://www.med.tn/) où l’on peut rapidement trouver le médecin le plus proche et prendre un rendez-vous en ligne gratuitement ou choisir une consultation en ligne.

Suite à sa réussite en Tunisie, Med vient de lancer ses services au Maroc et s’apprête à faire de même bientôt en Algérie et en Égypte. C’est sans aucun doute un énorme pas en avant pour l’Afrique avec une population nombreuse et un niveau de soins médicaux en phase de progression.

Med a été lancé en Juin 2020. Un an plus tard, plus de 10 000 professionnels de la santé se sont inscrits. Avec 2 millions de visites mensuelles, l’application est rapidement devenue l’une des Applis les plus populaires en Tunisie.

En tant que plateforme de santé médicale, Med peut établir une communication rapide et efficace entre les médecins et les patients. Les médecins peuvent fournir des réponses en ligne sur les connaissances médicales et les services de consultation, et peuvent également utiliser Med pour gérer efficacement leur temps de consultations et leurs horaires de travail. Les patients peuvent choisir le médecin le plus proche pour prendre rendez-vous à tout moment, et obtenir des connaissances médicales et des informations de vulgarisation scientifique, ainsi que des connaissances professionnelles et réelles en matière de santé.

En effet, l’équipe de Emna Jellouli, Med CMO, a rencontré de nombreuses difficultés au stade initial du développement de Med. Par exemple, où lancer l’application ? Comment augmenter les téléchargements ? Comment améliorer le taux de consultation ? Comment attirer des médecins praticiens ? Comment trouver plus rapidement le médecin le plus proche ? Ce sont tous des problèmes qui devaient être pris en compte, et ce sont les services mobiles Huawei (HMS) qui ont aidé Med à résoudre ces problèmes.

« Le personnel de Huawei nous a fourni des conseils à toutes les étapes du développement de l’application Med à travers le grand soutien apporté par les techniciens de Huawei notamment lors du processus d’intégration de HMS Core. >> a déclaré Adnene Chouibi, Med CTO, en parlant de la coopération avec Huawei. Suite au support technique fourni par l’équipe HMS, Mhamed Ali Ben Mahmoud, directeur de l’analyse marketing, a déclaré << HMS Core propose une variété de services, notamment App Linking, des services de localisation, services push et des services d’analyse pour nous aider à atteindre, attirer et fidéliser les utilisateurs. Par exemple, les services d’analyse nous permettent d’évaluer efficacement les performances de Med tout en effectuant une analyse approfondie et un aperçu des comportements dans l’application, ce qui nous aide à modifier plus précisément la segmentation et la sélection des utilisateurs de Med, rendant ainsi plus facile le fait d’adopter différentes méthodes de fonctionnement pour différentes personnes afin d’améliorer l’expérience utilisateur”

Après le lancement de Med dans AppGallery – le magasin officiel d’applications Huawei, Med a également obtenu des ressources de promotion correspondantes d’AppGallery, ce qui lui a permis d’atteindre un plus grand degré d’exposition et d’augmenter efficacement le nombre de téléchargements ainsi que l’engagement et l’interaction des utilisateurs.

“Jusqu’à présent, plus de 84 000 patients et médecins ont téléchargé l’application via AppGallery.

En 2020, le pourcentage de nos clients utilisant notre application sur un appareil Huawei était de l’ordre de 9% pour finir à 24% en 2021. Huawei a clairement contribué à la communication de notre application aux utilisateurs de ses appareils, ce qui nous a permis d’attirer plus de clients et d’établir des relations stables et durables qui se sont traduites par des flux de revenus concrets faisant de la marque un partenaire commercial solide. ” a déclaré Mhamed Ali Ben Mahmoud.

Il est gratifiant que Med ait propagé dans une certaine mesure les connaissances médicales et sanitaires en Afrique, atténué le problème des consultations difficiles et apporté plus de commodité aux utilisateurs. Pendant ce temps, Med a remporté le prix de la meilleure application dans le « HMS AppsUp 2020 Contest ».

À l’avenir, HMS continuera à fournir davantage de soutien aux équipes innovantes comme Med, en utilisant la capacité ouverte de HMS Core et AppGallery pour permettre à plus de développeurs d’explorer une meilleure vie numérique ensemble !

