La société Japanese Motors Company (JMC), concessionnaire agréé en Tunisie pour les véhicules particuliers du constructeur automobile japonais HONDA, présente son nouveau-né, la nouvelle Honda City.

Le lancement a eu lieu lors d’un cocktail dînatoire, tenu au sein du showroom Honda sur la route de Gammarth, en présence de monsieur Sofiene Ajengui (Directeur Général, JMC) et des invités de la marque.

L’ambition dans tous ses détails

La toute nouvelle Honda City de 5ème génération est la berline la plus longue et la plus large de son segment avec un dépassement de soi sur un ensemble d’éléments indispensables dans le choix d’un véhicule neuf : design haut de gamme, prouesses technologiques, confort inégalé, sécurité avancée, avec une économie de carburant de premier ordre et une connectivité efficace.

La philosophie de la nouvelle Honda City s’articule autour d’un grand concept d’une « berline ambitieuse » qui donne confiance aux conducteurs et à leurs passagés. Un concept basé sur les fondamentaux de la marque Honda qui se traduit par une berline authentique, sûre et intelligente.

Avec le lancement de la nouvelle Honda City 2021, la société JMC poursuit son parcours commercial soutenu. Avec le changement de stratégie depuis l’arrivée de la nouvelle équipe, le représentant officiel de Honda s’est engagé à mettre les meilleurs véhicules à la disposition d’une clientèle tunisienne de plus en plus exigeante quant aux normes de sécurité ainsi qu’a l’efficacité et la fiabilité, notamment au niveau des moteurs, deux gages incontournables pour la gamme Honda depuis la création de la marque.

Nouvelle conception

Le design extérieur de la nouvelle Honda City est défini comme “STANDING on the EDGE”. Marquée par des bordures en lignes nettes au niveau de la carrosserie, ce design marque notamment les feux de jour avant, qui coulent le long du côté juste au-dessus des poignées de porte et se fondent dans les feux arrière tridimensionnels. Cette allure audacieuse passe au niveau supérieur avec l’intégration de phares LED avec une coque en ligne. La calandre supérieure chromée à l’avant présente la signature Honda Solid Wing Face et fait apparaitre la voiture dans une position élégante et sophistiquée.

Inspiré du Katana Blade japonais, un type d’épée incurvée utilisé par les anciens samouraïs, les feux de la nouvelle Honda City suivent une ligne d’épaule nette qui accentue son look et sa longueur. Cette ligne de caractère s’étend du phare jusqu’aux feux arrière définissant sa forme et faisant paraître le capot plus long, donnant à la voiture une impression distinctement précise et aérodynamique.

La nouvelle finition LX Sport

Une première en 2021, Honda lance une nouvelle finition, la City LX Sport. Le concept LX Sport ajoute des garnitures extérieures noires sport pour rehausser la sportivité du modèle. Cette finition a été principalement introduite pour attirer des clients plus jeunes et se démarque par l’aile noir avec une calandre en nid d’abeille, les poignées de porte couleur carrosserie, les phares antibrouillard avec garniture à ailettes, l’antenne d’aileron de requin noir, les feux arrière à LED, l’Insigne sport et les jantes diamantées en alliage de 16 pouces.

Un intérieur spacieux et luxueux

Basée sur une vision claire pendant la conduite et un équilibre entre l’espace et la sécurité, le design intérieur de la nouvelle Honda City est le SO-KAI ou la conception revigorante du cockpit. Le « Dynamic View Concept » a structuré la conception du tableau de bord de telle manière qu’il tombe dans la ligne de mire du conducteur.

La toute nouvelle Honda City de 5ème génération ne ménage aucun effort pour poursuivre l’ambition d’espace et de confort dans la voiture. Les intérieurs sont basés sur la philosophie « Man Maximum, Machine Minimum » de Honda marquée par un grand espace pour les jambes et un poste de pilotage ergonomique, unis pour offrir une expérience de conduite sublime.

Une sécurité de pointe

Fidèle à son exigence en terme de sécurité, La nouvelle Honda City est équipée de nombreuses technologies de sécurité qui aident le conducteur à être plus confiant sur les routes avec la technologie ACE ainsi que 6 airbags (pour la finition EX) pour protéger les passagers des collisions de n’importe quel côté.

La rigidité de la carrosserie aide non seulement à consolider la résistance du véhicule, mais contribue également à mieux répondre aux normes d’isolation (bruit, vibration et dureté). La City offre également une panoplie large de caractéristiques de sécurité à l’instar des systèmes : Assistance à la stabilité du véhicule (VSA) avec contrôle électronique de la stabilité et de la traction, Aide au démarrage en côte (HSA), Signal d’arrêt d’urgence, Système de surveillance indirecte de la pression des pneus.

Motorisation

La nouvelle Honda City 2021 est équipée d’un moteur puissant à la hauteur de son design et de son allure sportive. C’est un moteur de 1,5 litre développant 119 ch avec un couple de 145 N/M. Il est couplé à une transmission CVT qui rend la conduite plus douce avec la technologie de conception G Shift. Cela garantit que le moteur fonctionne dans une plage de vitesse qui est la meilleure pour l’efficacité énergétique, les palettes de changement de vitesse à 7 rapports (pour les finitions LX sport et EX) complètent l’ensemble pour une conduite sportive plus affirmée.

La nouvelle Honda City 2021 est disponible chez la société Japanese Motors Company (JMC) et son réseau :

La Honda City LX est proposée à partir de 64 990 DT TTC,

La Honda City LX Sport est proposée à partir de 66 990 DT TTC,

La Honda City EX est proposée à partir de 69 990 DT TTC.

(Vus 17 fois, 1 visites Aujourd'hui)