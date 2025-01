La nouvelle gamme QNED 2025 de LG : technologie sans fil et jusqu’à 100 pouces

Cette année, LG propose le même principe, mais avec son modèle phare LCD QNED9M. Ce dernier intègre la technologie True Wireless 4K, donc auparavant réservée à la série OLED evo. Elle permet de diffuser du contenu 4K sans fil avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, sans compromis sur la qualité d’image ni latence. Le système repose aussi sur le boîtier Zero Connect externe qui transmet les signaux audio et vidéo, ne nécessitant qu’un simple câble d’alimentation pour le téléviseur.

Pour ses nouveaux téléviseurs LCD avec un rétroéclairage Mini-LED, la société sud-coréenne indique avoir abandonné les points quantiques au profit d’une nouvelle technologie propriétaire baptisée « Dynamic QNED Color Solution ». Selon la marque, cette solution permet d’obtenir des couleurs plus pures et réalistes directement depuis le rétroéclairage. L’ensemble de la gamme 2025 a d’ailleurs reçu la certification Intertek pour son volume colorimétrique, attestant de sa capacité à reproduire fidèlement les couleurs sans distorsion.

