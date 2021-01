LG a annoncé le lancement de Webos 6.0 pour ses téléviseurs intelligents Oled 2021, QNED mini LED, NanoCell et UHD.

Couplée avec la nouvelle télécommande magique, la dernière version de la célèbre plateforme intelligente de la société, offre aux téléspectateurs une expérience de découverte de contenu plus agréable et intuitive.

Le LG ThinQ AI, mis à niveau dans Webos 6.0 prend en charge les nouvelles commandes

vocales pour google assistant et Amazon Alexa, ce qui rend la gestion de la télévision et la recherche dans les services de streaming, internet et les chaines de diffusion plus facile que jamais auparavant.

Les utilisateurs familiers de Webos vont immédiatement remarquer l’écran d’accueil joliment mis à jour, pour donner plus de commodité et pour répondre aux besoins des nouvelles habitudes de consommation de contenu des téléspectateurs.

Le nouvel écran d’accueil offre un accès plus rapide aux applications les plus fréquemment utilisées et rationalise la découverte de contenu avec des recommandations basées sur les préférences de l’utilisateur et l’historique de visualisation.

Au-delà du nouveau design haut de gamme la nouvelle télécommande magique offre des fonctionnalités plus conviviales, y compris des connexions plus rapides entre le téléviseur et d’autres appareils et des touches de raccourci pour accéder aux fournisseurs de contenu populaire comme Netflix, Amazon prime vidéo et Disney+.

Tirant parti des dernières technologies IA, des commandes vocales tv et de la télécommande magique, tout ce que les téléspectateurs doivent faire pour obtenir des informations, c’est de s’exprimer à haute voix. Magic explorer, une version améliorée de Magic link de LG, fournit un contenu affirmatif au sujet de ce qui est affiche à l’écran de sorte que le téléspectateur puisse en savoir plus sur les acteurs, les lieux et d’autres éléments d’intérêt dans les films et émissions qu’il regarde

En outre et en utilisant les données de l’historique de visualisation, la nouvelle fonctionnalité Next Picks analyse les préférences du téléspectateur pour découvrir plus de contenu adapte

à ses gouts.

“La dernière version de notre plateforme de télévision ouverte et conviviale Webos 6.0 représente la mise à jour la plus significative depuis que nous avons lancé Webos en 2014,” a déclaré Park Hyoung-sei, président de LG home Entertainment company.

