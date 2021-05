Wantotrip, la startup de E-Tourisme qui vise à révolutionner le voyage, lève les fonds nécessaires à son développement.

Grâce à leur stratégie de résilience, Chahrazed Remadi et Makrem Hermassi, co-fondateurs de Wantotrip, ont réussit à mener à bon port leur jeune startup frappée par la crise sanitaire et qui -non seulement en sort plus solide- mais en plus gagne la confiance d’autres investisseurs et réalise une levée de fonds auprès de Business angels.

Créé en 2019, Wantotrip est une plateforme de voyage qui utilise le pouvoir du marketing d’influence pour promouvoir des voyages à thème, en petits groupes, opérés par des agences de voyages partenaires et accompagnés par des leaders de communautés.

Après une première levée de fonds à hauteur de 200k DT réalisée auprès de Flat6labs et de Anava Seed Fund-l’accélérateur de Startup le plus actif de la région MENA- qui a permis à la startup de démarrer et de doubler son équipe au bout de 6 mois, la startup est en train d’évoluer rapidement malgré les circonstances.

A peine émergée, la pandémie surgit et la startup se trouve confrontée à l’immobilisation forcée de l’activité. Ainsi, face à la crise, les cofondateurs ont fait preuve d’agilité et de résilience en s’adaptant avec les circonstances actuelles pour faire de Wantotrip un système dynamique capable de s’accommoder avec les conditions de son environnement à fin d’assurer sa continuité et sa pérennité. L’équipe a donc établi une nouvelle stratégie qui leur a permis de pouvoir mener en parallèle les projets du futur tout en protégeant les processus opérationnels qui les soutiennent dans le temps présent.

Les nouveaux Investisseurs ont ressenti ce potentiel appuyé par cette détermination.

“Il était impensable pour moi de rater l’aventure Wantotrip, une startup unique en son genre qui révolutionne le monde du tourisme et donne une nouvelle dimension à l’expérience voyageur, portée par une équipe passionnée, créative et à l’avant-garde du tourisme de demain” a déclaré Karim Fertani, l’un des business business angels ayant pris part dans la startup. Ayant une vision stratégique et un modèle d’affaires original, Wantotrip se voit en première ligne du futur design du secteur et oeuvre à constituer des alliances qui vont la distinguer.

”Pas de meilleure façon d’apprendre que de voyager, Wantotrip est la solution” a affirmé Hedi Bouzguenda, l’un des participants à la levée de fonds.

Aujourd’hui, Wantotrip vise l’internationalisation de ses services en commençant avec le marché européen. Cette évolution s’appuiera sur le rebond attendu du tourisme dans les années à venir.

D’ici la fin de l’année 2021, son objectif est de doubler le nombre de leaders de communautés, de renforcer son équipe et de continuer à travailler sur la technologie en automatisant les processus opérationnels à travers sa plateforme en y intégrant les systèmes d’Intelligence artificielle.

Si le chemin parcouru depuis Septembre 2019 est considérable, les futurs défis le sont tout autant! Ce deuxième tour de table propulsera Wantotrip encore plus haut et lui permettra d’atteindre un nouveau palier pour évoluer sur la scène de l’E-tourisme et déployer ses ailes sur les marchés internationaux.

