Dans un souci d’apporter leur soutien aux efforts déployés par les autorités de santé dans la lutte contre la propagation du virus COVID-19 en Tunisie, les Laboratoires SAIPH ont lancé le 24 mars 2020 un ChatBot* dénommé «SAFE» pour la sensibilisation du grand public sur les moyens de prévention et l’information des professionnels de santé sur les moyens à déployer pour prendre en charge leurs patients en toute sécurité.

Le robot « SAFE », peut entrer en discussion, en dialecte tunisien ou en français, via l’application Facebook, avec tout internaute disposant d’un compte Messenger, répondre à ses questions et lui fournir des informations pratiques sur le Covid-19, comme les canaux de contagion et les règles à suivre afin de s’en prémunir. Il a également la capacité de diffuser des informations actualisées sur l’évolution du Virus en Tunisie.

Pour les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes… le ChatBot* permettra de les mettre instantanément en contact avec un opérateur des Laboratoires SAIPH, afin de répondre à leurs questions, notamment sur la disponibilité des médicaments en cette période particulière.

* ChatBot : robot conversationnel capable de tenir une discussion et de répondre à des questions de la part des internautes

Pour accéder au ChatBot

Site Web : www.saiph-labo.com

Page facebook : https://www.facebook.com/LABOSAIPH