Abonnez-vous à beIN CONNECT et vivez les plus grandes compétitions sportives avec votre ligne mobile Ooredoo sur tous vos écrans et à partir de votre solde de recharge.

Tunis, mardi 23 février 2021,

Ooredoo vous offre le meilleur du sport avec l’application beIN CONNECT.

Visionnez les plus grands matchs et les émissions sportives en direct, vos séries, dessins animés en streaming et profitez de la haute définition beIN sur tous vos écrans.

BeIN CONNECT vous donne un accès exclusif à toutes vos chaînes sportives, culinaires et de divertissements ainsi qu’une couverture d’événements exceptionnels.

Votre ligne mobile Ooredoo vous permet de souscrire au Daily PASS à partir du site https://www.bein.ooredoo.tn/

N’hésitez pas, abonnez-vous maintenant et profitez de vos programmes préférés de beIN CONNECT avec Ooredoo.

