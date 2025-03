Lancement de la 4ème édition de Ooredoo Night Run by Xiaomi

Ooredoo Tunisie est ravi d’annoncer le retour très attendu de Ooredoo Night Run by Xiaomi, désormais dans sa quatrième édition, prévue pour le 22 mars 2025. Cet événement emblématique célèbre le sport, l’innovation et la communauté, offrant quelque chose de spécial pour les athlètes et les passionnés de technologie.

Célébration du Sport et de l’Innovation

Le Ooredoo Night Run, reconnu comme l’un des événements sportifs les plus emblématiques de Tunisie, propose plusieurs catégories de courses adaptées aux participants de tous âges et niveaux. Les courses incluent un 10 km pour les coureurs expérimentés, un 5 km pour les amateurs, et un 2 km pour enfants. Une catégorie est dédiée aux personnes en situation de handicap, garantissant l’inclusivité pour tous. Les vainqueurs de deux courses 5km et 10km hommes et femmes, auront la chance unique de participer au prestigieux Ooredoo Marathon de Doha.

Découverte de la Technologie 5G

En plus des compétitions sportives, Ooredoo introduit un coin 5G interactif, permettant aux participants de découvrir la puissance de cette technologie de nouvelle génération. « À travers cet événement, nous visons à partager l’excitation de la 5G avec notre peuple et à les rapprocher du futur, » a déclaré Mansoor Rachid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie.

Engagement Communautaire

Souhaitant allier sport et solidarité, Ooredoo s’engage fermement en matière de responsabilité sociale. Tous les bénéfices de cet événement seront reversés à l’association Diar El Amal Tunis, soutenant les enfants abandonnés ayant besoin d’amour et de soins. Le CEO de Ooredoo Tunisie a ajouté : « Nous croyons que chaque enfant mérite une chance pour un avenir meilleur. Le Ooredoo Night Run est une célébration de tout ce qui nous rend fiers d’être Tunisiens. »

Une Soirée Inoubliable pour Tous les Âges

Le Ooredoo Night Run ne se limite pas à une simple course ; il s’agit d’une soirée festive, sportive qui unit tous les âges. Organisé sur l’Avenue Habib Bourguiba, l’événement proposera une série d’activités, de performances et de surprises visant à rendre cette édition encore plus mémorable. « Nous sommes passionnés par la promotion d’un mode de vie sain et de l’innovation, et des événements comme le Ooredoo Night Run nous offrent la plateforme idéale pour inspirer la communauté, » a déclaré Sylvester Huang, directeur commercial de Xiaomi Tunisie.

Inscriptions et Détails

Nous vous invitons à rejoindre cette soirée exceptionnelle de sport, de technologie et de solidarité communautaire le 22 mars 2025. Pour vous inscrire et obtenir plus de détails, visitez www.ooredoorun.tn .