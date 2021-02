OPPO, la marque globale de smartphones, vient de dévoiler via un lancement digital, le 24 février 2021, son tout nouveau-né de la série Reno : OPPO Reno5 | Reno5 5G, en Tunisie sous le slogan « Capturons La Vie Ensemble ».

Journalistes, partenaires, distributeurs, influenceurs et consommateurs ont été conviés à regarder le film du lancement OPPO Reno5 | Reno5 5G, intitulé « Sar7a fel Sa7ra » et diffusé sur les réseaux sociaux d’OPPO.

Original et créatif à l’image d’OPPO, cet événement a mis en avant les péripéties de 4 célébrités tunisiennes : Maram ben Aziza, Yassine Ben Gamra, Myriam Boukadida, et Nassim Ziadia.

Une aventure inattendue rythmée par les challenges

A l’occasion du lancement de l’OPPO Reno5, les 4 célébrités se sont données rendez-vous dans le sud Tunisien, précisément à Tozeur pour vous offrir une expérience inégalable riche en émotion, en compagnie de l’OPPO Reno5 I Reno 5 5G.

Dans le film « Sar7a fl Sa7ra », guidé par le maître des lieux, la guest-star, Chedly Arfaoui, Maram, Yassine, Nassim et Myriam, mettent en lumière la prouesse technologique de l’OPPO Reno 5 I Reno5 5G.

De la Vidéo Double Vue, au Portrait Mixte IA, en passant par le Portrait Ultra-Nuit, les égéries d’OPPO en Tunisie ont su présenter au téléspectateur toutes les caractéristiques du nouveau OPPO Reno5, qu’ils ont essayées et surtout approuvées.

Au-delà de la technologie

L’OPPO Reno5 vous propose de capturer chaque instant de votre vie, avec le Portrait Mixte IA qui vous permet de fusionner l’image de votre choix avec chaque arrière-plan pour créer des vidéos uniques avec une atmosphère artistique saisissante.

Pour ce qui est de la Highlight Vidéo IA, elle permet d’améliorer, par intelligence artificielle, la luminosité de vos prises. Ainsi, le tout combiné grâce aux algorithmes avancés de la Vidéo Ultra-Nuit et de la technologie du HDR En Direct qui corrigent chaque détail de toutes vos vidéos même les scènes sombres ou rétro-éclairées.

Reno Glow : un design ingénieux

Fin, Léger, avec un poids d’environ 171g et une épaisseur plus fine que 7.8mm, l’OPPO Reno5 vous emporte par la beauté de son design qui se présente en deux couleurs : le Fantasy Silver, qui vous offre une palette de couleurs chatoyantes et le Starry Black, un noir métallique qui vous rappelle les nuances galactiques de vos nuits étoilées.

Une charge Flash ultra-rapide

Pour le modèle Reno5 4G, il faut compter sur la charge Flash Ultra-Rapide de 50W, tandis que le modèle Reno5 Pro 5G, dispose de 65W SuperVOOC 2.0 qui est véritablement un atout qui va certainement changer le quotidien de chaque utilisateur du nouveau smartphone. Avec 66.6% de puissance de crête, qui devance de loin l’ancienne génération, la charge Flash de 50W d’OPPO permet de charger votre Reno5 jusqu’à 80% en 31 minutes et atteindre 100% de batterie en seulement 48 minutes. Cette grande batterie de 4310mAh permet aux utilisateurs les plus dynamiques et exigeants de bénéficier d’une grande autonomie d’utilisation du smartphone qui dure toute la journée. Reno5 offre également une mémoire de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage comme configurations par défaut.

Fluidité et confidentialité

L’option ColorOS 11.1 d’OPPO est installée sur Reno5 pour vous permettre de garder vos options adorées d’Android 11 tout en vous offrant une personnalisation riche UI, une meilleure efficacité, une fluidité inégalée des données et une confidentialité au point conçues spécialement pour répondre aux besoins des utilisateurs d’OPPO.

Une technologie au service de l’humanité

OPPO fait en sorte que la technologie soit au service de l’humanité et vous offre l’opportunité, à chaque instant de votre vie, de capturer les moments les plus précieux avec les êtres qui vous sont chers.

Le Reno5 est disponible en Tunisie depuis le 24 février 2021. Le prix du Reno5 version 4G est de 1199 DT, et le Reno 5 version 5G est de 1599 DT.

Vous pouvez passer une précommande sur le site web d’OPPO https://precommande-reno5.com/ et bénéficier de nombreux cadeaux, qui accompagneront tout achat de l’une des deux versions de l’OPPO Reno5.

