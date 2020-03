Athesi, le fabricant français incontournable de terminaux portables durcis et résistants destinés aux professionnels travaillant dans des conditions extrêmes, lance une nouvelle gamme de téléphones ultra durcis pour tous les profils utilisateurs. Cette nouvelle marque qui se nomme Athesi Professional est constituée de 3 modèles de smartphones Android robustes et étanches de haute qualité, les AP5701, AP5801 et AP6301

Pas de besoin de coque de protection!

Élégants, légers et efficaces, les téléphones de la nouvelle gamme de smartphones Athesi se distinguent par leur incroyable résistance aux dommages et à leurs caractéristiques très robustes :

capable de résister à de multiples chutes sur le béton à partir d’une hauteur de 1,5 m

étanche jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes

Certifié MIL-STD-810g et IP68 et IP69K

Lavable au jet haute pression par haute température

Entièrement fonctionnel dans des températures extrêmes: -30 ° C à +60°C

chaque modèle est livré avec une garantie de 2 ans à compter de la date d’achat

Fonction SOS: sur déclenchement de l’utilisateur, toutes vos applications se ferment pour limiter la consommation et prolonger la durée de vie de la batterie et envois automatique d’un message d’urgence avec votre position toutes les 10 minutes

Les téléphones durcis Athesi Professional sont conçus pour ceux qui ne travaillent pas uniquement au bureau, mais surtout à l’extérieur, les athlètes ou même les personnes maladroites ou qui ne veulent pas que leur téléphone se brise d’un seul choc. Les téléphones ont jusqu’à 128 Go de mémoire interne pour fournir un stockage massif pour les photos, les films, la musique et les documents.

“Je n’ai plus de batterie” n’est plus une excuse

Non seulement ils sont étanches à la poussière et à l’eau (indice IP68), limitant les dommages et les pannes courantes dans les téléphones grand public, mais ils offrent également des solutions très pratiques :

équipé pour la recharge sans fil

batteries de longue durée, permettant des jours d’utilisation sans charge

3 modèles pour 3 ensembles d’exigences

Les 3 modèles sont conçus pour répondre à 3 budgets différents, avec des prix allant de 199€ pour l’AP5701 jusqu’à 699€ pour l’AP6301 plus avancé. Le modèle AP5801 se situe au milieu à 499€.

Bien qu’il soit le modèle le moins cher, l’AP5701 peut fonctionner pendant 600 heures en mode veille et 23 heures de temps de conversation. Avec un écran tactile de 5,7 pouces et un système de déverrouillage facile via un capteur d’empreintes digitales latéral, ce téléphone est conçu pour tous ceux qui recherchent un téléphone intelligent rentable, durable et résistant.

Le modèle milieu de gamme, l’AP5801, dispose d’un écran tactile de 5,8 pouces avec des fonctionnalités pour les utilisateurs sportifs ainsi que les environnements difficiles ou extérieurs. Ce modèle innovant peut détecter la qualité de l’air ambiant, y compris les composés de gaz nocifs pour la santé. Il permet aux professionnels travaillant dans des environnements dangereux d’éviter de respirer trop de gaz nocifs provenant, par exemple, de pièces récemment rénovées ou d’air extérieur contaminé. De plus, l’AP5801 comprend un capteur de fréquence cardiaque intégré, qui permet aux utilisateurs de mesurer leur pouls, ce qui est particulièrement utile pour les sportifs.

Dans le haut de la gamme, l’AP6301 avec un écran tactile de 6,3 “va plus loin, avec une caractéristique unique: une caméra d’imagerie thermique professionnelle FLIR LEPTON intégrée. Elle localise les sources de chaleur et les transforme en une image thermique qui peut être vue et mesurée, facilitant le travail des techniciens mobiles et aidant les électriciens à inspecter en toute sécurité les armoires électriques et à détecter les dysfonctionnements. Il est également équipé d’un appareil photo Sony 48 mégapixels de haute qualité avec appareil photo de nuit et d’une caméra frontale 20 mégapixels.

Les modèles milieu et haut de gamme sont alimentés par le processeur Qualcomm octa-core Helio P70 et disposent d’une mémoire RAM de 6 Go, ce qui garantit que les téléphones Athesi Professional sont rapides et réactifs.

Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site Web d’Athesi, www.athesi-professional.com, et les téléphones seront également disponibles à l’achat sur Amazon Marketplace et auprès d’autres revendeurs