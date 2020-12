LG Electronics (LG) présente son chauffe-eau à pompe à chaleur haut de gamme et économe en énergie Inverter Heat Pump Water Heater au CES® 2021.

Lauréat du prix de l’innovation au CES, le nouveau modèle est alimenté par le fameux compresseur double inverseur de LG, qui favorise un chauffage rapide et efficace de l’eau tout en réduisant la consommation d’électricité et les coûts de fonctionnement. Qui plus est, l’appareil intelligent, efficace et durable est compatible avec l’application LGThinQ™ app pour un contrôle pratique de l’intérieur ou de l’extérieur de la maison.

Le DUAL Inverter Compressor de LG chauffe l’eau en utilisant la chaleur de condensation générée lors du processus de compression et circulation du réfrigérant. Le résultat est un chauffe-eau qui a une consommation d’énergie annuelle jusqu’à 74% plus faible qu’un chauffe-eau électrique classique.1

Le nouveau produit sera disponible en versions capacité 200 litres et 270 litres, se vantant d’une impressionnante efficacité énergétique de A+ et A++, respectivement .2 Aidant à contrôler les coûts de chauffage de l’eau, le compresseur hautement durable et le réservoir d’eau sont couverts par une garantie de 10 ans. Le système efficace de LG utilise la chaleur de l’air pour réduire davantage l’utilisation de l’électricité, tandis que ses deux sources de chaleur interne – pompe à chaleur et chauffage – veillent à ce que les utilisateurs ne manquent jamais d’eau chaude même en temps d’usage intensif.

Le chauffe-eau à pompe à chaleur et onduleur intelligent est compatible avec le Wi-Fi, ce qui lui permet d’opérer sans problème avec l’application mobile LG ThinQ , disponible à la fois sur Android et iOS.3

Avec l’application, les propriétaires peuvent gérer et surveiller le système à distance, recevoir des rappels de maintenance réguliers et diagnostiquer quelques problèmes sans avoir recours au service clientèle. Les utilisateurs peuvent aussi vérifier la température de l’eau en temps réel et faire usage de la fonction programmation pour régler l’heure et la durée de l’opération.

