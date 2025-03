Le Galaxy A16 s’impose avec une campagne publicitaire percutante en Tunisie

« Cette campagne a été un véritable phénomène, à l’image du Galaxy A16 lui-même : moderne, accessible et conçu pour une génération ultra-connectée. Dès son lancement, nous avons observé une réaction incroyable : des posts reprenant notre signature visuelle, des interactions record sur nos plateformes et un engouement qui dépasse nos attentes. C’est une immense fierté pour toute l’équipe de voir notre message résonner aussi fortement auprès du public, » déclare Yasmine Ben Slimane, Corporate Marketing Manager chez Samsung Electronics en Tunisie.

Son élément central ? Un visuel fort où l’héroïne de la campagne Sarra Cherif ambassadrice du modèle et star du feuilleton de ramadan 2025, réalise le symbole « A » avec ses doigts, un geste devenu instantanément iconique. Ce signe distinctif, associé à une bande-son originale créée par le célébrissime Souhail Guesmi mieux connu par @ratch0pper , offre une identité sonore unique qui résonne auprès du public. Plus qu’une publicité, il s’agit d’une véritable expérience immersive qui reflète les qualités du Galaxy A16 : un design moderne, un écran Super AMOLED FHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement fluide de 90 Hz, et une caméra principale puissante de 50 MP pour capturer chaque instant avec éclat.

Avec le lancement du Samsung Galaxy A16, Samsung Tunisie dévoile une campagne publicitaire audacieuse, pensée pour séduire une nouvelle génération de consommateurs plus avisés que jamais. Entre innovation technologique et dynamisme visuel, cette campagne a su imposer son empreinte dès ses premiers jours.

Je suis passionné de veille High-Tech et légèrement geek sur les bords. Jamais vraiment loin d'internet et connecté quasiment en permanence, on peut dire que le web est une véritable extension de mon corps !