Le groupe Ooredoo et Ericsson (NASDAQ:ERIC) ont signé un accord-cadre mondial pour la fourniture de produits et de solutions radio 5G, de cœur des réseaux et de transport, ainsi que des services de mise en œuvre et d’intégration connexes pour les 10 sociétés d’exploitation du groupe au Qatar, en Indonésie, en Algérie, en Irak, au Koweït, à Oman, en Palestine, en Tunisie, au Myanmar et aux Maldives.

L’accord comprend Ericsson Radio System, y compris les produits MINI-LINK 6000 qui sont capables de supporter les solutions 10 Gbps, Ericsson Cloud Core, Cloud Infrastructure et Ericsson Cloud Communication. Cela permettra un support 5G de bout en bout pour transformer et digitaliser les réseaux mobiles existants d’Ooredoo dans ses sociétés d’exploitation. Ces solutions permettront également de réduire considérablement le délai de mise sur le marché de nouveaux services et d’améliorer les performances du réseau d’Ooredoo afin de répondre aux attentes croissantes des consommateurs et des entreprises.

Ericsson Radio System est déjà déployé et fonctionnel dans plusieurs des filiales d’exploitation d’Ooredoo. Dans le réseau d’Ooredoo Qatar, Ericsson Radio System, utilisant la solution 4G+5G Ericsson Spectrum Sharing, a permis une couverture 5G rapide à l’échelle nationale. En outre, en vue de préparer le réseau d’Ooredoo Qatar à accueillir de multiples événements sportifs mondiaux, Ericsson déploie ses dernières radios MIMO massives 5G en bande moyenne pour créer une expérience numérique unique pour des millions de fans de sport dans les stades, à la maison ou en déplacement.

Le cheikh Mohammed Bin Abdullah Al Thani, Deputy Group Chief Executive Officer du groupe Ooredoo, a déclaré : “Cet accord représente une nouvelle étape dans le partenariat de longue date et fructueux entre Ericsson et Ooredoo, qui permet à notre société de poursuivre l’expansion et l’amélioration du réseau ainsi que la transformation numérique. Ericsson apporte des technologies mondiales de pointe dans les pays où nous opérons, ce qui nous permet de fournir les dernières solutions numériques pour que les communautés puissent profiter du meilleur de l’internet, notamment en connectant les zones les plus reculées, en soutenant les start-ups par le biais du numérique et en offrant des expériences immersives aux fans de sport lors des prochains méga-événements sportifs“.

Avec une responsabilité clé en main, Ericsson fournira un portefeuille complet de services de télécommunications. Dans le cadre de l’accord, Ericsson fournira des extensions matérielles et logicielles du réseau central, du réseau radio et du réseau de transmission, ainsi que des fonctionnalités multimédia mobiles améliorées pour les nouvelles offres de services.

Fredrik Jejdling, Executive Vice President and Head of Business Area Networks chez Ericsson, déclare : “La 5G en tant que plate-forme d’innovation accélérera le cheminement d’Ooredoo vers la transformation numérique. Elle alimentera de nouveaux cas d’utilisation qui répondront à l’évolution des demandes des consommateurs et des entreprises. C’est avec une grande fierté que nous renforçons notre collaboration en continuant à soutenir l’ambition d’Ooredoo de fournir des réseaux performants et une expérience utilisateur supérieure“.

L’expertise d’Ericsson en matière de conception, de déploiement et d’intégration de réseaux ainsi que de mise à jour de logiciels permettra à Ooredoo de passer à des services multimédias avancés. Dans le cadre de l’accord, Ericsson fournira également des services d’assistance et de maintenance.

