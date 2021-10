Huawei Consumer Business Group (BG) a annoncé aujourd’hui le lancement du nouveau HUAWEI MateBook D 15, le dernier ordinateur portable de la gamme de produits Huawei Super Device en Tunisie, doté d’une vitesse considérablement améliorée par rapport aux anciens ordinateurs et renforce la combinaison multi-écrans smartphone-PC qui rend l’expérience utilisateur plus intelligente qu’auparavant. Conçu pour répondre aux besoins des jeunes consommateurs, le HUAWEI MateBook D 15 est créé pour offrir des performances incroyables dans tous les scénarios, des conférences virtuelles et des expériences multimédias lors des déplacements.

Le HUAWEI MateBook D 15 est disponible en argent et en pré-commande du 20 septembre au 04 Octobre. Il existe en deux versions HUAWEI MateBook D15 i5 et HUAWEI MateBook D15 i3 que vous pouvez précommander dans les boutiques agrées de Huawei ou en ligne depuis Huawei Mall : https://hmall.tn/produit/huawei-matebook-d-15-i5/ https://hmall.tn/produit/huawei-matebook-d-15-i3/en bénéficiant de cadeaux spéciaux.

FullView Display offre des visuels passionnants tout en protégeant les yeux des utilisateurs

Le HUAWEI MateBook D est doté d’un écran antireflet Full HD IPS de 15,6 pouces qui conserve le design FullView, offrant un rapport écran/corps de 87 % avec un rapport hauteur/largeur de 16:9 pour des expériences cinématographiques immersives et une résolution de 1920×1080. L’écran a passé les certifications TÜV Rheinland Low Blue Light et Flicker Free pour une expérience visuelle plus confortable. Le faible niveau de la lumière bleue aide à réduire la fatigue oculaire liée à une utilisation prolongée de l’écran.

Des performances plus puissantes et durables

Pour les jeunes consommateurs, un PC n’est pas seulement un outil pour travailler, mais aussi une plateforme de divertissement. Le nouvel ordinateur portable peut être configuré avec jusqu’à 8 Go de mémoire double canal DDR4 pour une lecture et une écriture plus rapides et dispose d’un SSD NVMe PCIe haute vitesse pour améliorer davantage les performances globales du système. D’un simple clic sur les touches Fn et P, les utilisateurs peuvent activer le mode Performance pour des applications plus exigeantes. Un système de refroidissement avancé doté d’un ventilateur HUAWEI Shark fin et de deux caloducs exploite la conception bionique pour garantir que le HUAWEI MateBook D 15 fonctionne de manière stable lorsque le PC est en surcharge.

Beauté métallique et design minimaliste

Chaque HUAWEI MateBook D guarantit la qualité et l’excellence de la fabrication. Avec un corps en métal, pesant aussi peu que 1,53* kg et mesurant seulement 16,9 mm à son point le plus épais, dote de plusieurs ports sur les côtés de l’ordinateur portable, vous voyagerez confortablement.

Super appareil : association multi-écrans smartphone-PC

Vous voulez utiliser votre téléphone et votre ordinateur portable simultanément, mais vous perdez toujours le fil de vos pensées lorsque vous passez d’un appareil à l’autre ? Bien sûr, placer votre téléphone à côté de votre écran est un moyen de résoudre ce problème, mais et si vous pouviez utiliser les deux appareils en même temps, sur le même écran ? Avec un smartphone Huawei et la fonction de collaboration multi-écrans*, tout ce que vous avez à faire est d’activer NFC et d’appuyer sur l’ordinateur portable HUAWEI MateBook D, vous permettant une diffusion sans fil de l’écran de votre téléphone sur votre ordinateur. Vous pouvez ensuite utiliser votre souris et votre clavier pour contrôler votre téléphone ainsi que pour modifier et transférer des fichiers d’un simple glisser-déposer. Vous pouvez également profiter des applications, des jeux et même regarder des vidéos de votre téléphone sur votre ordinateur sans aucun problème et même copier du texte entre les deux appareils en copiant ou en faisant glisser du texte d’un appareil à un autre. À quel point cela est intéressant!

Les technologies innovantes de Huawei telles que le déverrouillage par empreinte digitale et la caméra encastrée sont également présentes sur le HUAWEI MateBook D 15.

Le chargeur type C du HUAWEI MateBook D 15 sert aussi à charger rapidement les smartphones Huawei compatibles. La charge inversée reste active même lorsque le HUAWEI MateBook D 15 est éteint, ce qui peut être utile lorsque les utilisateurs ont besoin d’une recharge rapide de la batterie de leur smartphone lorsqu’ils sont en déplacement.

* La fonction est uniquement disponible sur HUAWEI MateBook D avec PC Manager version 10.0.2.99 ou supérieure et elle n’est compatible qu’avec certains smartphones HUAWEI exécutant EMUI 11 ou supérieur.

