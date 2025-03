Le portail de jeux de LG arrive sur les écrans de la société équipés de webOS

LG Electronics (LG) lance son portail de jeux sur une large gamme d’écrans et de plateformes en 2025. Actuellement disponible sur les téléviseurs intelligents LG fonctionnant sous webOS 23 et plus dans 19 marchés, le service s’étendra à d’autres marchés, plateformes et appareils – y compris les moniteurs intelligents LG et les écrans StanbyME lifestyle – d’ici le deuxième trimestre de 2025. Cette extension vise à améliorer l’expérience globale de streaming de jeux en fournissant un accès transparent aux titres populaires et nouveaux.

Le portail de jeux sert de plaque tournante pour les options de jeu, offrant un moyen facile de découvrir de nouveaux titres et de profiter de ceux que les joueurs aiment déjà. Grâce à des partenariats avec les principaux services de cloud gaming tels que NVIDIA GeForce NOW, Amazon Luna, Boosteroid, Blacknut et bientôt Xbox Cloud, ainsi que de nombreux jeux natifs de l’application webOS, LG propose une grande variété de jeux dans différents genres.

Conçue pour un accès transparent via l’écran d’accueil, l’interface simple du portail de jeux offre un moyen intuitif de parcourir et d’apprécier les jeux sans avoir besoin de consoles ou d’appareils externes. Les utilisateurs peuvent naviguer dans une liste d’applications sélectionnées qui comprend des applications de cloud gaming, des jeux d’application webOS jouables avec la télécommande, des titres récemment joués, le Top 10 des jeux à la mode, les choix de la rédaction et d’autres options de jeu personnalisées et conviviales.

Pour améliorer encore l’expérience de jeu sur PC ou sur console, les téléviseurs LG prennent en charge la 4K à un taux de rafraîchissement variable (VRR) de 120 Hz pour un jeu fluide et sans déchirure, et sont certifiés NVIDIA G-SYNC® Compatible et AMD FreeSync Premium.

De plus, forts de leur réputation de choix ultime pour les joueurs, les derniers téléviseurs LG OLED evo offrent le premier VRR 4K 165Hz3 de l’industrie et sont les premiers à recevoir la certification ClearMR 10000 de VESA, pour un mouvement sans faille lors d’actions rapides.