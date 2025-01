Le premier téléviseur OLED 4K transparent et sans fil de LG offre une nouvelle expérience d’écran

LG Electronics (LG) est prêt pour le lancement mondial du LG SIGNATURE OLED T de 77 pouces, le premier téléviseur OLED 4K transparent et sans fil au monde. Ce modèle révolutionnaire est disponible aux États-Unis à partir de ce mois de décembre, et d’autres marchés suivront.

Dévoilé au CES 2024, le LG SIGNATURE OLED T représente un bond monumental en matière d’innovation technologique et de design, reflétant la volonté inébranlable de LG d’offrir du nouveau et du meilleur. Son écran auto-éclairé de pointe peut se transformer d’un écran transparent à un écran opaque ; une capacité unique qui offre l’expérience visuelle OLED tout en offrant une plus grande liberté dans l’espace de vie. Reconnu mondialement, l’OLED transparent de LG a figuré sur la liste des meilleures inventions 2024 de TIME et a reçu un total de cinq prix de l’innovation CES 2024, y compris un prix de la Meilleure innovation.

Les utilisateurs peuvent passer sans effort du mode transparent au mode opaque d’une simple pression sur un bouton, ce qui ouvre des possibilités uniques en matière de divertissement et d’aménagement de l’espace. En mode transparent, l’OLED T offre une expérience de contenu futuriste qu’il faut voir pour y croire. L’écran crée non seulement l’illusion d’un contenu flottant dans les airs, mais produit également un effet hypnotique en fusionnant les images à l’écran avec l’espace environnant.

LG OLED T améliore encore l’expérience de l’utilisateur grâce à une série de fonctions polyvalentes qui exploitent de manière optimale les avantages uniques d’un écran OLED transparent, améliorant ainsi sa valeur distinctive.

L’une des caractéristiques les plus remarquables est T-Objet, un mode Always-On-Display (AOD) qui transforme l’écran en une toile numérique transparente, idéale pour mettre en valeur des œuvres d’art, des vidéos ou des photos avec des couleurs et une clarté exceptionnelles. En complément, T-Bar est un autocollant d’information élégant qui apparaît sur le bord inférieur de l’écran, fournissant des résultats sportifs, des statuts d’appareils IoT, des prévisions météorologiques ou des informations sur le titre d’une chanson. Le reste de l’écran reste inutilisé lorsque T-Bar est actif, ce qui donne un aspect propre et épuré et une vue claire de l’espace derrière l’écran pratiquement invisible de LG. Pour plus de commodité, T-Home propose une interface conviviale qui offre une vue d’ensemble bien organisée des services disponibles, ainsi qu’un accès rapide aux applications, aux paramètres et à d’autres fonctions.

Malgré son écran de 77 pouces, le LG OLED T renforce la sensation d’espace dans une pièce, offrant un sentiment d’ouverture que les téléviseurs conventionnels ne peuvent tout simplement pas offrir. Sa transparence lui permet d’être placé au centre sans être gênant ou devant une fenêtre sans bloquer la lumière naturelle ou la vue sur l’extérieur.

L’écran OLED 4K transparent, associé à la technologie de transmission vidéo et audio sans fil de LG, promet non seulement une valeur esthétique, mais aussi une expérience de divertissement à domicile améliorée. Sans câbles emmêlés, l’appareil offre un environnement de visionnage immersif et sans distraction.