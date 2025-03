Le produit Ooredoo Fix Jdid élu Produit de l’Année 2025

Ooredoo, le principal opérateur privé de télécommunications en Tunisie, est fier d’annoncer que son produit Ooredoo Fix Jdid a été récompensé par le prestigieux titre de « Produit de l’Année 2025 » dans la catégorie « Solutions Internet Fixes ».

Cette reconnaissance, basée sur une étude menée par l’Institut El Amouri, met en lumière la forte confiance des consommateurs envers Ooredoo et son engagement envers l’innovation.

« Nous sommes honorés que notre Ooredoo Fix Jdid soit reconnu comme le ‘Produit de l’Année 2025’. Ce prix, voté par nos clients, témoigne de notre engagement constant à offrir des solutions innovantes et de haute qualité. Alors que nous continuons à investir dans les dernières technologies, nous sommes particulièrement enthousiasmés par notre récent lancement de la 5G, qui permettra d’élever l’expérience client à un niveau supérieur. Nous sommes déterminés à offrir encore plus de produits et services révolutionnaires à nos clients dans le futur », a déclaré Sunil Mishra, CMO chez Ooredoo Tunisie.

L’Ooredoo Fix Jdid, qui a trouvé un écho favorable auprès des consommateurs tunisiens, propose un internet haut débit avec des forfaits flexibles allant de 30 Go jusqu’à 100 Go, offrant une connectivité instantanée sans tracas d’installation. C’est la solution idéale pour un usage domestique ou professionnel, offrant une expérience en ligne rapide et fluide.

Le prix « Produit de l’Année », déterminé par les consommateurs tunisiens, sert de guide pour aider les consommateurs à découvrir des produits innovants sur le marché. Ce label prestigieux reconnaît les marques pour leur créativité et leur impact sur le développement des produits.

Lancé en 1987, le label « Produit de l’Année » est désormais présent dans 40 pays, représentant la voix collective de plus de 3,5 milliards de consommateurs à travers le monde.