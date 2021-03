Huawei a officiellement lancé son programme HUAWEI Women Developers (HWD), qui vise à permettre aux femmes développeurs de créer des applications et des outils susceptibles de changer le monde. Le programme vise à encourager davantage de femmes à se joindre à l’innovation technologique en offrant aux participants plus de possibilités et de plateformes de développement de carrière et de formation professionnelle. Toute femme développeur du monde entier peut s’inscrire pour rejoindre le programme sur le site officiel de HUAWEI Developers.

Huawei déclare dans l’annonce qu’à l’ère numérique, davantage d’opportunités et de soutien doivent être accordés aux femmes pour garantir qu’elles ont accès à l’éducation et à la formation dont elles ont besoin pour être fondamentalement compétitives dans l’économie numérique. Équiper les femmes de ces compétences vise à favoriser l’intégration sociale et des sociétés inclusives et diversifiées.

La vice-présidente principale de Huawei, Chen Lifang, a déclaré: «Nous pensons que les femmes dirigeront l’innovation technologique. Nous espérons que le programme HUAWEI Women Developers aidera les femmes à mieux exploiter leurs talents et leur valeur unique, et leur donnera l’occasion de démontrer leurs capacités de leadership. Cela les aidera à faire de notre monde un endroit meilleur. ”

Le programme HUAWEI Women Developers est la dernière initiative prise par Huawei dans le cadre de son engagement à promouvoir l’égalité des sexes. Le programme offrira aux participants une formation sur l’innovation technologique et les parcours de développement de carrière, ainsi que des opportunités de rencontrer des experts en technologies de pointe dans divers domaines et de participer à des expériences et des exercices pratiques basés sur des scénarios. Huawei espère créer une communauté spéciale pour les femmes développeurs sur la plateforme HUAWEI Developers et organiser une série d’événements en ligne et hors ligne.

Grâce à son programme Shining-Star existant, Huawei offre également aux femmes développeurs des incitations spéciales pour encourager l’innovation et l’esprit d’entreprise. Les participants à ce programme qui développent des projets exceptionnels à fort potentiel auront l’opportunité d’être présentés dans de futures campagnes et invités à d’autres événements officiels de Huawei.

À ce jour, Huawei a lancé avec succès des programmes similaires de formation aux compétences numériques pour les femmes dans de nombreux pays, dont l’Irlande, l’Argentine, le Bangladesh, le Kenya et l’Afrique du Sud. Plus de 30% des stagiaires des autres programmes de formation aux TIC de Huawei, tels que Seeds for the Future, sont des femmes.

Le programme HUAWEI Women Developers est désormais ouvert aux femmes développeurs du monde entier. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site Web officiel des développeurs HUAWEI.

Lien: https://developer.huawei.com/consumer/en/programs/hwd

