Le Samsung Brand Shop situé au cœur du Centre Urbain Nord étend sa gamme de produits et propose désormais la vente d’appareils électroménagers Samsung.

Les appareils électro-ménagers côtoient dès lors les appareils téléphoniques mobiles, et élargit sa proposition au consommateur sur plus de produits Samsung.

Du client à la recherche d’un réfrigérateur, d’un micro-ondes, d’une machine à laver le linge ou la vaisselle, d’un aspirateur ou d’un climatiseur, à celui en quête d’un téléviseur ou d’un Smartphone ou accessoires, il y’en a pour tous les goûts.

Il n’est alors plus question d’acheter des produits simplement mais d’acquérir des outils qui simplifient la vie de tous les jours, et qui souvent, peuvent être connectés entre eux.

Les clients pourront venir observer, tester et juger par eux-mêmes les innovations conçues par le géant de l’électronique dans les « Expériences zones » mises en place dans ce Brand Shop. Ces zones permettent aux clients et férus de technologies de venir tester les produits et expérimenter les solutions de “convergence” Samsung avant de fixer leur choix.

Le Brand Shop dispose également d’un In Shop Service dédié au service après-vente des smartphones Samsung. Le SAV Samsung propose un diagnostic gratuit et utilise des pièces Samsung d’origines pour chaque réparation.

Mais ce n’est pas tout, car l’espace inaugure un nouveau type de service, en l’occurrence le “One Hour Service“, dont le but est de permettre aux clients de profiter d’un SAV aussi pratique que rapide.

Le SAV Samsung et à la disposition des clients au Centre Urbain Nord du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Toutes les nouveautés des produits Samsung sont disponibles sur le site web : www.samsungtunisie.tn et la page Facebook : SamsungBrandShopTunisie

(Vus 9 fois, 1 visites Aujourd'hui)