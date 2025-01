Le Samsung Galaxy S25 Ultra intègre Corning® Gorilla® Armor 2, la première céramique de verre antireflet pour appareils mobiles

Samsung Electronics Co., Ltd. et Corning Incorporated (NYSE : GLW) ont annoncé aujourd’hui que le Galaxy S25 Ultra intégrera Corning® Gorilla® Armor 2, le premier matériau de surface en vitrocéramique antirayures et antireflets pour appareils mobiles. Avec cette innovation révolutionnaire sur son écran avant, le Galaxy S25 Ultra marque une étape impressionnante dans la technologie des écrans mobiles.

Gorilla Armor 2 incarne une avancée majeure dans le domaine de la technologie vitrocéramique, associant une résistance supérieure à une clarté exceptionnelle sur l’écran d’un smartphone.

Ce matériau offre une grande résistance par rapport à ses homologues en vitrocéramique. Lors de tests en laboratoire effectués par Corning, il a résisté à des chutes allant jusqu’à 2,2 m sur une surface reproduisant le béton, alors que d’autres matériaux comparables ont cédé en cas de chute d’un mètre. Autrement dit, les appareils équipés de Gorilla Armor 2 résisteront mieux à la nature turbulente et imprévisible de la vie quotidienne[1].

Ainsi, le choix de Samsung d’intégrer Gorilla Armor 2 dans les appareils Galaxy S25 Ultra souligne la collaboration entre Samsung et Corning et l’engagement commun des deux entreprises en faveur de l’innovation et de la satisfaction de la clientèle.

« Le Galaxy S25 Ultra est le fruit d’un progrès significatif pour offrir à nos utilisateurs l’expérience mobile la plus résistante à ce jour », a expliqué Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile eXperiences chez Samsung Benelux. « Notre partenariat avec Corning repousse toujours plus loin les limites de la performance des écrans pour répondre à l’évolution des besoins des consommateurs du monde entier. »

Doté de propriétés antireflets, Gorilla Armor 2 réduit considérablement les reflets de surface en intérieur comme en extérieur. Ces caractéristiques peuvent améliorer le rapport de contraste de l’écran, offrant ainsi une expérience utilisateur exceptionnelle dans diverses conditions d’éclairage.