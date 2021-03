Le vidéoprojecteur laser DLP LG HU810PW est un modèle capable de projeter une image en résolution 4K avec prise en charge HDR et se dote de fonctionnalités idéales pour une utilisation en toute simplicité. Il permet aussi de bénéficier du Lens Shift intégré, d’un zoom 1.6x, d’une luminosité de 2700 Lumens et d’un contraste adaptatif. Il pourra également afficher une grande richesse de couleurs (97% DCI-P3), se pare d’une connectique complète avec 3x ports HDMI (dont HDMI 2.1 et eARC) et d’une connectivité sans fil avec système webOS embarqué.

Avec sa résolution 4K Ultra HD, le vidéoprojecteur Home Cinéma LG HU810PW offre un spectacle inoubliable et intense ainsi qu’une image lumineuse de 2700 lumens avec un excellent contraste de 1 000 000:1

Il s’agit d’une expérience visuelle de haute qualité avec HDR10 et le mode Dynamic Tone Mapping.

De son côté, la technologie TruMotion offre une meilleure fluidité de l’image pour un divertissement à la hauteur des attentes. Ce modèle signé LG embarque les technologies DLP et laser pour une projection supérieure avec une durée de vie de 20 000 heures.

La technologie double laser (rouge/bleu) intégrée permet d’obtenir une reproduction des couleurs de 97% de la gamme DCI-P3.

Les haut-parleurs intégrés délivrent une puissance de 2 x 5 Watts tout en proposant des dialogues parfaitement audibles avec la technologie Clear Voice III.

Depuis le réseau domestique et grâce à webOS 5.0, les utilisateurs peuvent accéder à de nombreux contenus et applications.

Le port Ethernet du LG HU810PW permet une liaison au réseau tandis que les fonctions de mirroring sans fil et de partage de contenus sans fil via mobile ou tablette permettent de faciliter l’emploi.

