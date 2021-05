Pour cette 11ème édition du Orange Summer Challenge (OSC), le réseau des Orange Digital Center, en Afrique et au Moyen-Orient, et son partenaire Google s’associent à Sisley, leader mondial dans la cosmétique haut-de-gamme, et Paprec, leader français de la collecte et du recyclage des déchets industriels et ménagers, pour mobiliser et accompagner les jeunes étudiants de Tunisie, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Sénégal, Cameroun et Jordanie, à lancer leur green start-up.

Ayant une vision stratégique commune d’un développement soucieux de l’environnement, Orange, Google, Sisley et Paprec s’engagent à soutenir des projets technologiques innovants à fort impact environnemental pendant et après la compétition Orange Summer Challenge 2021.

Pour l’accompagnement technologique des étudiants, Orange et Google offriront le meilleur de l’innovation à travers des formations et du mentoring sur mesure, assurés à la fois par des coachs locaux et internationaux et ceux de l’école du code (pour la partie software) et du FabLab Solidaire (pour la partie hardware). Pour l’accompagnement technique, les candidats pourront compter sur l’expertise et le savoir-faire avérés de Sisley et Paprec, sans oublier le soutien financier. Ils bénéficieront ainsi de tous les moyens humains, techniques, technologiques et matériels pour réussir leurs projets.

Grace à cette alliance inédite, les candidats des différents pays vont pouvoir se lancer dans l’innovation verte et proposer des projets technologiques rentables, duplicables et à fort impact sociétal, dans une compétition qui a pour thématique : Les technologies innovantes pour le recyclage des déchets plastiques.

L’OSC 2021 mise avant tout sur l’intelligence collective et s’adresse à des étudiants ayant des spécialités complémentaires en développement web, mobile et AR/VR, design Ux/Ui, design industriel, intelligence artificielle, big data, data science, systèmes embarqués, pour combiner leurs esprits et leurs talents et concevoir des solutions technologiques innovantes qui améliorent et révolutionnent le recyclage des plastiques.

Répartis en équipes, ils devront défendre leurs projets à l’issue d’une grande cérémonie de remise des prix face à un public d’experts, d’investisseurs et de diverses parties prenantes de la green économie.

Pour participer à l’OSC 2021, candidatez avant le 15/06/2021 en complétant le formulaire ci-dessous :

http://innovation.orange.tn/projet/les-candidatures-sont-ouvertes-pour-orange-summer-challenge-2021-orange-digital-center-google

(Vus 20 fois, 1 visites Aujourd'hui)